Geraldine Bazán revela por qué no volverá con Gabriel Soto: no es la primera vez que se juntan

Video ¡Como en los viejos tiempos! Gabriel y Geraldine posan juntos y sonrientes: también estaba Irina

Geraldine Bazán se mantiene firme en su negativa de que exista la posibilidad de que regrese con su ex, Gabriel Soto, con el que actualmente se lleva bien.

Los rumores de que los actores podrían estarse dando una segunda oportunidad surgieron después de que compartieran en redes sociales una ´selfie’ en la que aparecen muy juntitos.

PUBLICIDAD

Aunque ambos ya han explicado que se fotografiaron solo para demostrarle a sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, que estaban disfrutando durante un evento, las especulaciones continúan.

Geraldine Bazán dice por qué no volverá con Gabriel Soto

A días de que su instantánea encendiera las alarmas, Geraldine Bazán insistió en que el que se dejara ver con Gabriel Soto no tiene un trasfondo amoroso.

“Es que no es algo nuevo. Al final ellas saben que la relación es cordial y nosotros compartimos en las grabaciones, en el doctor, en muchos aspectos”, dijo en entrevista para ‘Sale el sol’.

La actriz aseguró que si esta vez difundieron su encuentro fue para “crear un precedente” positivo e inspirador para el público.

En cuanto al motivo por el que no tendría nuevamente un romance con el galán de melodramas, ella sentenció: “Ya lo pasado, pisado. Ahorita estamos en el presente”.

“A ver, la vida sigue, ya también creo que los tiempos igual, es importante soltar”, añadió al respecto ante la cámara de Hoy.

Geraldine Bazán desea un “papá sano” para sus hijas

Con respecto al vínculo que ahora mantiene con Gabriel Soto, Geraldine Bazán fue clara al admitir que le interesa por Elissa y Alexa.

“Siempre será el papá de mis hijas y yo quiero para ellas un padre sano, fuerte, presente. Yo no tuve a mi papá presente durante mi vida, así que para mí es vital que mis hijas lo tengan, y así lo es”, aseveró.

“Las páginas hay que pasarlas y hay un camino nuevo para cada uno de nosotros”, recalcó para reforzar que no volverán como pareja.

PUBLICIDAD

Geraldine Bazán acusó a Gabriel Soto de haberla engañado con Irina Baeva

En febrero de 2019, Geraldine Bazán acusó a Gabriel Soto de haberle siendo infiel, mientras eran marido y mujer, con Irina Baeva.

En un video para su canal de YouTube, ella contó que supuestamente la propia rusa le hizo saber de su amorío mediante publicaciones en su Instagram.