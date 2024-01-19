Gabriel Soto

Hija de Gabriel Soto revela lo que se le dificultó del enorme vestido de XV años con el que modeló

Elissa Marie portó recientemente un diseño con 3 mil cristales finos Swarovski, pero hay un detalle que se le hizo complicado. La hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán también dijo si va a querer fiesta de XV años y la razón de su decisión.

Por:
Dayana Alvino.
La hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, Elissa Marie, confesó la razón por la que se le hizo difícil llevar el vestido de XV años que utilizó al debutar recientemente como modelo.

Fue la propia madre de la adolescente quien presumió en su cuenta de Instagram fotografías en las que ella aparece luciendo una pieza en tonos lila y tornasol, con una falda amplia y una larga cola.

La prenda contaba también, desde el escote y a lo largo del diseño, con 750 incrustaciones de pluma sintética con perla y 3 mil cristales finos Swarovski.

¿Qué se le dificultó a la hija de Gabriel Soto con este vestido de XV años?

Tras realizar su pasarela, Elissa Marie compartió su sentir por haberse estrenado, con tan solo 14 años, en el mundo del modelaje.

“(Estoy) llena de emoción, de maripositas, de felicidad. La verdad sí me puse nerviosa antes de salir, tenía que hacer mis respiraciones”, contó en entrevista para ‘Ventaneando’, transmitida este 19 de enero.

Asimismo, la primogénita de Geraldine Bazán y Gabriel Soto reveló un aspecto por el que portar la creación de XV años le resultó complicado.

“Sobre todo porque es un vestido difícil (para) moverse”, indicó, aunque posteriormente calificó la indumentaria como “una obra de arte”.

Elissa Marie Soto no quiere fiesta de XV años

Si bien le agradó la idea de modelar como una quinceañera, Elissa Marie se mantuvo firme en su negativa de tener una celebración de XV años.

“Me estresaría mucho en lugar de disfrutarlo, entonces decidí que sería mejor idea no (realizar una fiesta)”, dijo en la conversación.

Previamente, su papá compartió con Despierta América que la joven le pidió, en lugar del festejo, “un viaje” con sus amigas, deseo que piensa cumplirle.

Será el próximo 17 de febrero cuando Elissa, quien acaba de revelar que ya tiene novio y está “muy contenta”, llegue a los 15 años.

¿Cómo le gustaría celebrar su cumpleaños a Elissa Marie Soto?

En exclusiva con Televisa Espectáculos, Elissa Marie explicó cómo le gustaría que la celebren dentro de un mes, en su cumpleaños.

“Sólo un pastelito, ir a comer con mi familia, con la gente más cercana a mí, la verdad con eso estoy más que feliz”, detalló.

Gabriel SotoGeraldine BazánElissa Marie SotoHijos de famosos

