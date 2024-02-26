¿Irina Baeva le hizo desplante de celos a Gabriel Soto por fotos con Anitta? El actor lo revela

Video Ofelia y Ulises de 'Amigas y Rivales' tuvieron un mágico reencuentro que emocionó a sus fans

Gabriel Soto reveló la reacción que tuvo su prometida Irina Baeva tras las fotos en las que el actor apareció al lado de Anitta.

El galán de telenovelas fue parte de la pasada entrega de Premio Lo Nuestro 2024, celebrada en Miami el jueves 22 de febrero, y ahí coincidió con la cantante brasileña, quien subió al escenario junto con Bad Gyal.

Durante la alfombra magenta, Gabriel Soto pudo estar unos minutos con ella y aprovechó para tomarse algunas fotos. Juntos mandaron algunos besos a sus fans.

Gabriel Soto se tomó varias fotos con Anitta en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Gabriel Soto/Instagram



"Después de 3 años, por fin se me hizo mi foto con Anitta", escribió el actor en Instagram en donde compartió las imágenes.

Pero, ¿cuál fue la respuesta de Irina Baeva al ver al artista junto a la brasileña y de esa manera?

Gabriel Soto tenía 3 años buscando una instantánea junto a Anitta. Imagen Gabriel Soto/Instagram

Irina Baeva reacciona a fotos de Gabriel Soto con Anitta

El protagonista de Soltero con Hijas, que puedes ver aquí en ViX, llegó el pasado fin de semana a la Ciudad de México procedente de Miami y fue cuestionado respecto a sus fotos con Anitta.

"Por fin se me hizo mi foto con Anitta, después de 3 años. Lo que pasa es que hace 3 años conduje los premios y les dije a los de la producción: 'Oigan, quiero una foto con Anitta' y nunca me la pude tomar", platicó, según las declaraciones presentadas este lunes 26 de febrero en 'Venga la alegría'.

Fue justo después de esta respuesta cuando se le cuestionó si su prometida, Irina Baeva, se había puesto celosa al verlo con la artista sudamericana. Este año, la rusa no estuvo presente en la gala.

" No, al contrario, llegué al hotel y me dijo: 'A ver, mándame la foto con Anitta'", dijo entre risas.

"Somos fans de Anitta", confesó, "lo que pasa es que es una gran gran exponente de música brasileña".

El actor también dio a conocer qué fue lo que le dijo a Anitta cuando "por fin" la tuvo a su lado.

" Le dije que la admiraba muchísimo, la respetaba y la admiraba muchísimo y que me hiciera el 'Anitta challenge'", contó, haciendo referencia al reto viral que consiste en imitar los sensuales movimientos de la cantante brasileña.

Irina Baeva también dejó ver su reacción en las fotos que su prometido colgó con Anitta desde la alfombra magenta.

En los comentarios dejó tres emoticonos de la llama de fuego. Un día después la propia cantante también le dejó un 'comment' al actor: "Hahaha", escribió junto con tres corazones.

Así reaccionó Irina Baeva a la foto de Gabriel Soto con Anitta. La cantante brasileña también le dejó este mensaje tras publicar las imágenes. Imagen Gabriel Soto/Instagram