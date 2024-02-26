Gabriel Soto

¿Irina Baeva le hizo desplante de celos a Gabriel Soto por fotos con Anitta? El actor lo revela

Irina Baeva parece que no se guardó nada al ver las fotos en las que su prometido Gabriel Soto apareció junto a la cantante brasileña Anitta. Esto fue lo que pasó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Ofelia y Ulises de 'Amigas y Rivales' tuvieron un mágico reencuentro que emocionó a sus fans

Gabriel Soto reveló la reacción que tuvo su prometida Irina Baeva tras las fotos en las que el actor apareció al lado de Anitta.

El galán de telenovelas fue parte de la pasada entrega de Premio Lo Nuestro 2024, celebrada en Miami el jueves 22 de febrero, y ahí coincidió con la cantante brasileña, quien subió al escenario junto con Bad Gyal.

PUBLICIDAD

Durante la alfombra magenta, Gabriel Soto pudo estar unos minutos con ella y aprovechó para tomarse algunas fotos. Juntos mandaron algunos besos a sus fans.

Gabriel Soto se tomó varias fotos con Anitta en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro 2024.
Gabriel Soto se tomó varias fotos con Anitta en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro 2024.
Imagen Gabriel Soto/Instagram


"Después de 3 años, por fin se me hizo mi foto con Anitta", escribió el actor en Instagram en donde compartió las imágenes.

Pero, ¿cuál fue la respuesta de Irina Baeva al ver al artista junto a la brasileña y de esa manera?

Gabriel Soto tenía 3 años buscando una instantánea junto a Anitta.
Gabriel Soto tenía 3 años buscando una instantánea junto a Anitta.
Imagen Gabriel Soto/Instagram

Más sobre Gabriel Soto

Gabriel Soto rompe en llanto por Nicandro Díaz: vería al productor el día que murió
2 mins

Gabriel Soto rompe en llanto por Nicandro Díaz: vería al productor el día que murió

Univision Famosos
Hija de Gabriel Soto reclama al actor por hablar de su novio: así reacciona al romance de Elissa Marie
2 mins

Hija de Gabriel Soto reclama al actor por hablar de su novio: así reacciona al romance de Elissa Marie

Univision Famosos
Gabriel Soto no se queda callado ante supuesto romance de Geraldine Bazán con ex de Ninel Conde
3 mins

Gabriel Soto no se queda callado ante supuesto romance de Geraldine Bazán con ex de Ninel Conde

Univision Famosos
Sara Corrales deja atrás a Gabriel Soto y confirma que sale con otro famoso actor
2 mins

Sara Corrales deja atrás a Gabriel Soto y confirma que sale con otro famoso actor

Univision Famosos
Sara Corrales responde si está dispuesta a trabajar con Gabriel Soto e Irina Baeva tras polémica
2 mins

Sara Corrales responde si está dispuesta a trabajar con Gabriel Soto e Irina Baeva tras polémica

Univision Famosos
Irina Baeva responde así cuando le preguntan si Gabriel Soto "es el amor de su vida"
3 mins

Irina Baeva responde así cuando le preguntan si Gabriel Soto "es el amor de su vida"

Univision Famosos
Geraldine Bazán responde ante supuesto romance con Emmanuel Palomares, ex de Irina Baeva
2 mins

Geraldine Bazán responde ante supuesto romance con Emmanuel Palomares, ex de Irina Baeva

Univision Famosos
Irina Baeva otra vez desborda amor con Gabriel Soto en su 'cumple' tras supuesta reconciliación
3 mins

Irina Baeva otra vez desborda amor con Gabriel Soto en su 'cumple' tras supuesta reconciliación

Univision Famosos
Gabriel Soto responde a su exsuegra tras decir que su relación con Irina Baeva es una "caricatura"
2 mins

Gabriel Soto responde a su exsuegra tras decir que su relación con Irina Baeva es una "caricatura"

Univision Famosos
Geraldine Bazán habla del supuesto “complot” con Sara Corrales contra Gabriel Soto e Irina Baeva
3 mins

Geraldine Bazán habla del supuesto “complot” con Sara Corrales contra Gabriel Soto e Irina Baeva

Univision Famosos

Irina Baeva reacciona a fotos de Gabriel Soto con Anitta

El protagonista de Soltero con Hijas, que puedes ver aquí en ViX, llegó el pasado fin de semana a la Ciudad de México procedente de Miami y fue cuestionado respecto a sus fotos con Anitta.

"Por fin se me hizo mi foto con Anitta, después de 3 años. Lo que pasa es que hace 3 años conduje los premios y les dije a los de la producción: 'Oigan, quiero una foto con Anitta' y nunca me la pude tomar", platicó, según las declaraciones presentadas este lunes 26 de febrero en 'Venga la alegría'.

Fue justo después de esta respuesta cuando se le cuestionó si su prometida, Irina Baeva, se había puesto celosa al verlo con la artista sudamericana. Este año, la rusa no estuvo presente en la gala.

" No, al contrario, llegué al hotel y me dijo: 'A ver, mándame la foto con Anitta'", dijo entre risas.

"Somos fans de Anitta", confesó, "lo que pasa es que es una gran gran exponente de música brasileña".

El actor también dio a conocer qué fue lo que le dijo a Anitta cuando "por fin" la tuvo a su lado.

" Le dije que la admiraba muchísimo, la respetaba y la admiraba muchísimo y que me hiciera el 'Anitta challenge'", contó, haciendo referencia al reto viral que consiste en imitar los sensuales movimientos de la cantante brasileña.

PUBLICIDAD

Irina Baeva también dejó ver su reacción en las fotos que su prometido colgó con Anitta desde la alfombra magenta.

En los comentarios dejó tres emoticonos de la llama de fuego. Un día después la propia cantante también le dejó un 'comment' al actor: "Hahaha", escribió junto con tres corazones.

Así reaccionó Irina Baeva a la foto de Gabriel Soto con Anitta. La cantante brasileña también le dejó este mensaje tras publicar las imágenes.
Así reaccionó Irina Baeva a la foto de Gabriel Soto con Anitta. La cantante brasileña también le dejó este mensaje tras publicar las imágenes.
Imagen Gabriel Soto/Instagram


Gabriel Soto fue parte de los presentadores de Noche de Estrellas, el show que fue antesala a la gala principal.

Relacionados:
Gabriel SotoPremio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2024Parejas de famososCelebridadesGabriel SotoIrina BaevaAnittaalfombra roja

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD