Gabriel Soto y Geraldine Bazán ya son suegros: su hija mayor hace público su noviazgo

La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto confirmó que sus padres finalmente debutaron como suegros, luego de su debut como modelo en las pasarelas luciendo un vestido de XV años con 750 incrustaciones de pluma sintética con perla y 3 mil cristales finos Swarovski.

Elissa Marie contó a ‘Ventaneando’ este 18 de enero que se encuentra “muy feliz y contenta” con su primera experiencia en el amor. Sin embargo, también confesó por qué todavía no ha compartido fotos con el joven que le gusta.

“Sí, ya tengo novio”, reveló la actriz de ‘Si nos dejan’. “Estoy muy feliz, muy contenta y bueno, es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar por ahorita”, añadió la joven sobre su vida amorosa de la que su famoso papá ya había dado pistas en 2023 en ‘Despierta América’ al revelar que tenía un pretendiente de su misma edad que “le mandaba flores”.

No quiere fiesta de XV años

Por otro lado, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán descartó por completo celebrar sus XV años, en febrero próximo, con una fiesta por una sencilla razón.

“Me estresaría mucho en vez de disfrutarlo… Además, un vestido así (como el de la marca Ragazza de la que es embajadora) pesa mucho”, admitió. “Decidí que sería mejor idea no (tener fiesta)”, recalcó.

Hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto hace público su noviazgo. Imagen Geraldine Bazán Instagram / Gabriel Soto Instagram

Su carrera como actriz está en pausa

Por último, Elissa Marie reveló que por ahora su carrera como actriz se encuentra en pausa. Sin embargo, compartió sus aspiraciones a largo plazo en la escritura y el séptimo arte.

“Me gusta la cinematografía, me gusta escribir, entonces chance y pueda escribir un libro un día y poder convertirlo en una película o algo, ese es mi sueño a largo plazo”, sentenció la joven, que el próximo 17 de febrero cumplirá 15 años.