Gabriel Soto

Gabriel Soto y Geraldine Bazán ya son suegros: su hija mayor hace público su noviazgo

Elissa habló por primera vez frente a las cámaras sobre su novio. Su papá ya había dado pistas de que estaba a punto de convertirse en suegro.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Geraldine Bazán regresa con Gabriel Soto? Impacta con su respuesta

La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto confirmó que sus padres finalmente debutaron como suegros, luego de su debut como modelo en las pasarelas luciendo un vestido de XV años con 750 incrustaciones de pluma sintética con perla y 3 mil cristales finos Swarovski.

Elissa Marie contó a ‘Ventaneando’ este 18 de enero que se encuentra “muy feliz y contenta” con su primera experiencia en el amor. Sin embargo, también confesó por qué todavía no ha compartido fotos con el joven que le gusta.

PUBLICIDAD

“Sí, ya tengo novio”, reveló la actriz de ‘Si nos dejan’. “Estoy muy feliz, muy contenta y bueno, es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar por ahorita”, añadió la joven sobre su vida amorosa de la que su famoso papá ya había dado pistas en 2023 en ‘Despierta América’ al revelar que tenía un pretendiente de su misma edad que “le mandaba flores”.

Más sobre Gabriel Soto

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante
2 mins

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante

Univision Famosos
Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’
0:56

¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Univision Famosos
Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine
3 mins

Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

Univision Famosos
Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares
1 mins

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares

Univision Famosos
Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”
0:52

Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”

Univision Famosos
Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura
2 mins

Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

Univision Famosos
Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto
0:58

Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto

Univision Famosos
Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia
3 mins

Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia

Univision Famosos
Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia
2 mins

Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia

Univision Famosos

No quiere fiesta de XV años

Por otro lado, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán descartó por completo celebrar sus XV años, en febrero próximo, con una fiesta por una sencilla razón.

“Me estresaría mucho en vez de disfrutarlo… Además, un vestido así (como el de la marca Ragazza de la que es embajadora) pesa mucho”, admitió. “Decidí que sería mejor idea no (tener fiesta)”, recalcó.

Hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto hace público su noviazgo.
Hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto hace público su noviazgo.
Imagen Geraldine Bazán Instagram / Gabriel Soto Instagram

Su carrera como actriz está en pausa

Por último, Elissa Marie reveló que por ahora su carrera como actriz se encuentra en pausa. Sin embargo, compartió sus aspiraciones a largo plazo en la escritura y el séptimo arte.

“Me gusta la cinematografía, me gusta escribir, entonces chance y pueda escribir un libro un día y poder convertirlo en una película o algo, ese es mi sueño a largo plazo”, sentenció la joven, que el próximo 17 de febrero cumplirá 15 años.


Relacionados:
Gabriel SotoGeraldine BazánHijos de famososElissa Marie SotoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD