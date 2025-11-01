Geraldine Bazán publica mensaje sobre "segundas oportunidades" tras foto con Gabriel Soto

Video ¡Como en los viejos tiempos! Gabriel y Geraldine posan juntos y sonrientes: también estaba Irina

Geraldine Bazán y Gabriel Soto soprendieron la noche del 30 de octubre al compartir una fotografía en la que aparecen juntos y muy sonrientes, pero en esta ocasión no se trataba de un evento de sus hijas.

"Esta foto se la mandamos a nuestras niñas. Parenting done right", escribió la actriz en la 'selfie' que tomó en el UpFront 2025 de TelevisaUnivision.

¿Geraldine Bazán y Gabriel Soto podrían regresar?

La imagen provocó una ola de especulaciones sobre que los actores podrían retomar su relación después de varios años de polémica por la manera en que terminaron, debido a los señalamientos de que Irina Baeva habría sido la tercera en discordia. Sin embargo, Geraldine rompió el silencio.

Con un contundente mensaje, Bazán dejó claro que no regresará junto al famoso actor de telenovelas.

" No, no hay segundas oportunidades. No hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional", se lee al inicio.

Geraldine Bazán publica mensaje tras foto con su exesposo Gabriel Soto. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

La villana de 'Las Hijas de la Señora García', telenovela que puedes ver en ViX, explicó que con el tiempo maduraron y desea que su situación sirva de ayuda para quienes atraviesan por una situación parecida.

"Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa. Si a alguien le inspira de manera positiva esta historia ¡tómela!", finalizó.

A pesar del escándalo que vivieron tras su ruptura, Gabriel y Geraldine mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes ya tienen 16 y 11 años, respectivamente.