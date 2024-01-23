Geraldine Bazán intentó convencer a su hija Elissa de hacer fiesta de XV: prepara una sorpresa

Video La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya tiene novio a sus 14 años: así lo reveló

Elissa Marie, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, reveló, tras debutar como modelo usando un impresionante vestido de XV años, que no desea tener la tradicional fiesta.

“Me estresaría mucho en lugar de disfrutarlo, entonces decidí que sería mejor idea no (realizar una)”, comentó en entrevista para ‘Ventaneando’, transmitida el 19 de enero.

Previamente, su papá compartió a Despierta América que la adolescente le pidió, en lugar de la celebración, “un viaje” con sus amigas, deseo que piensa cumplirle.

Geraldine Bazán trató de que Elissa cambiara de opinión

Si bien la decisión está tomada, Geraldine Bazán contó que intentó persuadir a Elissa Marie para que aceptara que le hicieran una fiesta de XV años.

“Sí (la traté de convencer)”, dijo en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’ este 21 de enero.

La actriz de telenovelas como Por Amar Sin Ley, que puedes ver aquí en ViX, admitió que su primogénita “desde muy chiquita tenía claro que no quería fiesta”.

Ante la irrevocable elección de la joven, su mamá ya tiene planes: “Le haré alguna sorpresilla ahí, con sus amigos nada más”.

Bazán considera la posibilidad de que se efectúe una misa en honor a Elissa, pues “no estaría mal una bendición”.

Gracias a la invitación que una marca le realizó, destacó ella, a su hija se le hizo utilizar un vestido de XV años “muy especial”.

Se trató de una pieza confeccionada en tela de tonos lila y tornasol, con una falda amplia y una larga cola, así como 750 incrustaciones de pluma sintética con perla y 3 mil cristales finos Swarovski.

Elissa Marie Soto usó este vestido de XV años en su debut como modelo. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

Geraldine Bazán sí tuvo fiesta de XV años

Entrada en este tema, Geraldine Bazán detalló, con una gran sonrisa en el rostro, que sí tuvo la acostumbrada celebración, la cual es “un recuerdo muy especial”.

“No (tuve) chambelanes, pero sí fiesta de XV años, misa. Me acuerdo que bailé el vals con todas mis amigas, amigos, con las mamás de (ellas), con todo mundo”, relató.

Pese a su grata experiencia, la intérprete reconoce: “A las nuevas generaciones ya no les gusta tanto celebrarlo así”.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto festejarán primera comunión a su hija menor

Aunque no podrá celebrarle una fiesta de XV años a Elissa, Geraldine Bazán y Gabriel Soto sí le realizarán su primera comunión a Alexa Miranda, su hija menor.

“Sus padrinos son mi hermano, que también lo es de Marie, y una de mis mejores amigas”, mencionó la actriz al respecto.