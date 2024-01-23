Geraldine Bazán

Geraldine Bazán intentó convencer a su hija Elissa de hacer fiesta de XV: prepara una sorpresa

La actriz admitió que sí trató de lograr que su primogénita cambiara de opinión y aceptara celebrar de forma tradicional por sus 15 años. Hace apenas unos días la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto con un vestido de quinceañera enorme y lujoso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya tiene novio a sus 14 años: así lo reveló

Elissa Marie, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, reveló, tras debutar como modelo usando un impresionante vestido de XV años, que no desea tener la tradicional fiesta.

“Me estresaría mucho en lugar de disfrutarlo, entonces decidí que sería mejor idea no (realizar una)”, comentó en entrevista para ‘Ventaneando’, transmitida el 19 de enero.

PUBLICIDAD

Previamente, su papá compartió a Despierta América que la adolescente le pidió, en lugar de la celebración, “un viaje” con sus amigas, deseo que piensa cumplirle.

Geraldine Bazán trató de que Elissa cambiara de opinión

Si bien la decisión está tomada, Geraldine Bazán contó que intentó persuadir a Elissa Marie para que aceptara que le hicieran una fiesta de XV años.

“Sí (la traté de convencer)”, dijo en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’ este 21 de enero.

Más sobre Geraldine Bazán

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares
1 mins

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares

Univision Famosos
Geraldine Bazán confiesa estar distanciada de su mamá y dice la razón: le "lloró" y "rogó"
1 mins

Geraldine Bazán confiesa estar distanciada de su mamá y dice la razón: le "lloró" y "rogó"

Univision Famosos
Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto
0:58

Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto

Univision Famosos
Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia
3 mins

Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia

Univision Famosos
Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia
2 mins

Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia

Univision Famosos
¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores
1:33

¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores

Univision Famosos
¿Geraldine Bazán fue la tercera en su relación con Gabriel Soto? Martha Julia reacciona así
2 mins

¿Geraldine Bazán fue la tercera en su relación con Gabriel Soto? Martha Julia reacciona así

Univision Famosos
Geraldine Bazán llevaría años “sin hablarse” con su mamá: “Tampoco tiene relación con sus nietas”
2 mins

Geraldine Bazán llevaría años “sin hablarse” con su mamá: “Tampoco tiene relación con sus nietas”

Univision Famosos
Presentadora dice si fue la tercera entre Irina y Gabriel Soto: "Quien la hace riendo..."
2 mins

Presentadora dice si fue la tercera entre Irina y Gabriel Soto: "Quien la hace riendo..."

Univision Famosos

La actriz de telenovelas como Por Amar Sin Ley, que puedes ver aquí en ViX, admitió que su primogénita “desde muy chiquita tenía claro que no quería fiesta”.

Ante la irrevocable elección de la joven, su mamá ya tiene planes: “Le haré alguna sorpresilla ahí, con sus amigos nada más”.

Bazán considera la posibilidad de que se efectúe una misa en honor a Elissa, pues “no estaría mal una bendición”.

Gracias a la invitación que una marca le realizó, destacó ella, a su hija se le hizo utilizar un vestido de XV años “muy especial”.

Se trató de una pieza confeccionada en tela de tonos lila y tornasol, con una falda amplia y una larga cola, así como 750 incrustaciones de pluma sintética con perla y 3 mil cristales finos Swarovski.

Elissa Marie Soto usó este vestido de XV años en su debut como modelo.
Elissa Marie Soto usó este vestido de XV años en su debut como modelo.
Imagen Geraldine Bazán/Instagram

Geraldine Bazán sí tuvo fiesta de XV años

Entrada en este tema, Geraldine Bazán detalló, con una gran sonrisa en el rostro, que sí tuvo la acostumbrada celebración, la cual es “un recuerdo muy especial”.

“No (tuve) chambelanes, pero sí fiesta de XV años, misa. Me acuerdo que bailé el vals con todas mis amigas, amigos, con las mamás de (ellas), con todo mundo”, relató.

PUBLICIDAD

Pese a su grata experiencia, la intérprete reconoce: “A las nuevas generaciones ya no les gusta tanto celebrarlo así”.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto festejarán primera comunión a su hija menor

Aunque no podrá celebrarle una fiesta de XV años a Elissa, Geraldine Bazán y Gabriel Soto sí le realizarán su primera comunión a Alexa Miranda, su hija menor.

“Sus padrinos son mi hermano, que también lo es de Marie, y una de mis mejores amigas”, mencionó la actriz al respecto.

Sin especificar en qué fecha ocurrirá la eucaristía, ella adelantó que será “pronto” y que desconoce si el histrión acudirá con su pareja, Irina Baeva.

Relacionados:
Geraldine BazánGabriel SotoElissa Marie SotoHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD