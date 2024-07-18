Tras conflictos, la hija de William Levy se va de vacaciones ¿con el actor?

Video William Levy estalla contra quienes dicen que su hija le tiene “miedo” tras ventilarse que la “empujó”

Kailey Levy ventiló en Instagram que se encuentra de vacaciones de verano.

La adolescente, de 14 años, compartió una serie de fotos donde se aprecia un paisaje desértico, pero el lugar estaría rodeado por el mar.

PUBLICIDAD

"Cambio de escenario", es la breve frase que acompaña las imágenes en las que Kailey posa muy sonriente.

Kailey Levy de vacaciones. Imagen Kailey Levy/Instagram

Sus padres no tardaron en reaccionar a la publicación. "Te amo mi princesa", escribió William Levy, mientras que Elizabeth Gutiérrez se hizo presente con "Hermosa mi vida". La adolescente respondió a sus padres con un "Te amo".

William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaccionan a la publicación de su hija. Imagen Kailey Levy/Instagram

¿En dónde está la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

Aunque Kailey no dio pistas sobre su paradero, en redes se especula que estaría en Garachico, municipio de Tenerife, España, donde su padre está filmando la película 'Bajo el Volcán' desde hace unas semanas.

Por esta razón se cree que podría estar vacacionando junto a su padre, pero ellos no han aparecido juntos en redes sociales.