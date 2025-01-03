Dulce

Hija de Dulce sufre otra dolorosa pérdida a días de la muerte de su mamá: “No hay palabras”

Romina Mircoli dio a conocer que una nueva muerte ha afectado su existencia. El pasado 24 de diciembre, ella sufrió el fallecimiento de su madre.

Video Hija de Dulce da primeras declaraciones tras rumores y muerte de la cantante: esto dijo

La hija de la cantante Dulce, Romina Mircoli, está atravesando por un doble luto, a días de que su famosa madre muriera, el pasado 25 de diciembre.

Este viernes 3 de enero, la única descendiente de la intérprete de ‘Déjame volver contigo’ recurrió a su cuenta de Instagram para informar lo sucedido.

“El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos, no me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá”, indicó.

“Esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue. No hay palabras…”, agregó, junto con un emoji de carita chillando.

Hija de Dulce, Romina Mircoli, reveló la muerte de su "abuelita Emi".
Ante esta dura pérdida, la primogénita de la difunta artista recibió condolencias de sus allegados en la sección de comentarios del ‘post’.

Amigo de Romina Mircoli la defiende de la polémica

Desde el fallecimiento de Dulce, Romina Mircoli ha sido criticada tras difundirse que supuestamente no tenía una relación cercana con su progenitora.

Además, ella fue señalada porque no se le realizó un funeral a la también actriz, lo cual, explicó el empresario Iván Cochegrus, se debió a que el deceso ocurrió en Navidad y hacer los trámites resultó imposible.

Ante los señalamientos, este 2 de enero, uno de sus amigos, Eduardo Acosta, desveló que ella sufrió mucho “las últimas semanas”.

“Si la gente fuera testigo de la manera en que ella lo vivió, el dolor que le causó, la verdad que verla llorar y cómo llegaban estos momentos en los que se frustraba, creo que todos cambiarían la opinión sobre ella”, afirmó en entrevista con Ana María Alvarado.

De igual manera, él desmintió que, como trascendió, el vínculo entre Romina y Dulce estuviera roto o que le hubiera impedido ver a su nieto, Leonardo.

“Todavía, cuando la señora se encontraba mejor de salud, llegamos a convivir también. Estuve en casa de ellos. […] La convivencia era muy familiar”, relató.

“Verla cómo compartía con él [Leonardo]… De hecho, en ocasiones, estando en el hospital, ella lo mencionaba y su deseo era salir bien para poder seguir compartiendo con él”, agregó.

Hija de Dulce esperaba que su mamá se recuperara

En esta misma oportunidad, Eduardo Acosta aseveró que Romina Mircoli tenía la esperanza de que Dulce se recuperara de su crisis, a causa de una metástasis en el pulmón.

“Fue muy triste cuando ella dijo, ‘la verdad yo esperaba salir con mi madre y me estoy yendo de aquí sola’, y verla cómo se rompía, eso no se lo merece nadie”, contó.

Acerca del estado, hasta ese momento, de la joven, él puntualizó: “Yo que sepa, ella está bien, está tratando de procesarlo, obviamente”.

La cantante Dulce alcanzó a celebrar su última Navidad antes de morir.
