Hija de Dulce confirma que a su mamá le detectaron cáncer sólo antes de morir (creyeron que no tenía)

Romina Mircoli compartió el diagnostico que su madre recibió justo cuando debía ser operada. El deterioro de su estado llegó a tal que, contó, la artista “ya no se valía por sí misma”.

Video Hija de Dulce da primeras declaraciones tras rumores y muerte de la cantante: esto dijo

Romina Mircoli, hija de la difunta cantante Dulce, finalmente rompió el silencio luego de ser el blanco de señalamientos debido a que su madre no tuvo un funeral ‘a lo grande’, como suele hacerse con los famosos fallecidos.

Este lunes 6 de enero, el programa Hoy transmitió la entrevista que ella le concedió a la presentadora Andrea Escalona.

En primer lugar, la primogénita de la también actriz aseguró: “Yo estuve en el hospital hasta el momento que ella dejó de respirar. […] Yo me fui ahí a pasar día y noche”.

Abordando los rumores sobre que supuestamente tenía una mala relación con su progenitora, ella esclareció:

“Yo no siempre estuve de acuerdo con mi mamá en todo, es verdad. Tuvimos diferencias, ¿quién nos la tiene? Eso es normal, pero también tuvimos momentos hermosos”.

Hija de Dulce confirma que ella padecía cáncer

El pasado 27 de diciembre, la presentadora Sugey Ábrego explicó a ‘Todo para la mujer’ que a Dulce se le realizó “una cirugía donde se pudo extraer el 80 % del tumor” canceroso que tenía alojado en el pulmón.

Ahora, Romina Mircoli confirma dicho reporte y ahonda al respecto: “Los exámenes de mi mamá salieron negativos de cáncer y para nosotros eso había sido un respiro”.

“Pero, cuando llegó el momento de la operación del empiema pleural, descubrieron que sí había un tumor muy grande que estaba por fuera de la pleura del pulmón, o sea, la bolsita que recubre el pulmón”, puntualizó.

“Entonces, claro, por dentro no se veía, estábamos bien contentos que no había cáncer y a la mera hora pues se descubre que hay ese tema de la metástasis muy avanzada”, agregó.

Ante el delicado estado de salud de su madre, Romina contó: “Hubo un momento en que mi mamá ya no se valía por sí misma, yo la movía, le daba de comer, la vestía, la cambiaba”.

“No nos pudimos despedir, pero yo creo que la despedida como uno la idealiza es una cosa y la despedida que se dio sí estuvo ahí. ¿Por qué? Porque yo estuve en todo”, sentenció.

Hija de Dulce cumplió su voluntad

En esta misma oportunidad, Romina Mircoli dejó claro que cumplió con la petición que Dulce le hizo frente a su diagnóstico y condición.

“Ella me dijo: ‘Romi, yo no quiero que nadie me vea así’. Y yo: ‘No, mami, no te preocupes, nadie te va a ver’”, recordó.

“Y me volvió a insistir: ‘Romi, que nadie me vea así. Tú elije la urna más preciosa y llévame a la Basílica, por favor’”, sumó.

Fue el viernes 27 de diciembre cuando ella llevó las cenizas de Dulce a una misa en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, de quien ella era muy devota.

