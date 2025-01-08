Hija de Dulce toma importante decisión en medio de la polémica por la muerte de su mamá

Video Revelan supuestos audios de la hija de Dulce presuntamente hablando mal de ella antes de morir

A dos semanas del inesperado fallecimiento de la cantante Dulce, su hija Romina Mircoli tomó importante decisión en medio de la polémica que protagoniza por, supuestamente, no haber tenido una buena relación con su madre.

Prepara homenaje póstumo para Dulce

PUBLICIDAD

La noche del 7 de enero, la mujer de 37 años anunció en su cuenta de Instagram que prepara un homenaje póstumo para Dulce, quien falleció a consecuencia de un cáncer metastásico que comenzó en el riñón, el pasado 25 de diciembre de 2024.

“Dulce El Homenaje”, se lee en la publicación en la que Romina Mircoli aparece acompañada de uno de los organizadores del evento que se llevará acabo en la Ciudad de México. En este mismo lugar, la fallecida intérprete tenía programada una presentación el 18 de enero.

Romina Mircoli prepara un homenaje póstumo para honrar la trayectoria y el legado artístico de Dulce, su madre. Imagen Romina Mircoli / Instagram

Hija de Dulce en medio de la polémica

Desde que se confirmó la muerte de la cantante Dulce, Romina Mircoli se encuentra en medio de la polémica por, supuestamente, no cumplir con los últimos deseos de su madre, quien en varias ocasiones expresaría que deseaba ser enterrada en Matamoros, Tamaulipas, y no cremada.

Ante la controversia, el 6 de enero la hija de Dulce reveló a Hoy que sí cumplió la última voluntad de la intérprete de ‘Lobo’, quien antes de morir le hizo saber cómo deseaba ser despedida.

“Ella me dijo: ‘Romi, yo no quiero que nadie me vea así’. Y yo: ‘No, mami, no te preocupes, nadie te va a ver’”, recordó. “Y me volvió a insistir: ‘Romi, que nadie me vea así. Tú elije la urna más preciosa y llévame a la Basílica, por favor’”, informó luego de que amigos de su madre la criticaran por no haberla maquillado para su último adiós.

“Era muy triste verla, era un trapito de persona, era una cosita así chiquitita. No había vestido, ni maquillaje ni peluca que le hicieran justicia”, dijo a ‘Ventaneando’ el mismo 6 de enero.

En los últimos días, Romina también ha enfrentado críticas por la filtración de audios donde habla mal de su mamá, por los cuales la actriz Ofelia Cano le pidió perdón, ya que por su culpa, fueron difundidos en un show mexicano.

PUBLICIDAD

“Estos audios yo los compartí con otra persona con el fin de respaldar lo que yo tenía, y que no fuera a tener un problema con mi teléfono, que se me borrara, por salvarlos”, expresó en un video que publicó en Instagram el 7 de enero.