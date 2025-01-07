¿Muerte de Dulce fue por negligencia?: acusan que “no hubo información necesaria” tras retirarle tumor

Video Revelan supuestos audios de la hija de Dulce presuntamente hablando mal de ella antes de morir

La inesperada muerte de Dulce sigue dando de qué hablar. A dos semanas del fallecimiento de la cantante su hija, Romina Mircoli, acusó que “no hubo la información necesaria” sobre la enfermedad de su madre ni un tratamiento posterior tras extirparle un tumor encapsulado en el riñón, el cual desencadenó metástasis en uno de sus pulmones.

Romina explicó a la periodista Lolita de la Vega si bien jugó un papel importante que su madre no guardara reposo y continuara trabajando después de la cirugía de riñón, tampoco hubo una indicación médica sobre que Dulce debía recibir un tratamiento posterior a la operación.

PUBLICIDAD

“No (nunca le dijeron que debía recibir quimioterapia). Te voy a decir, yo, sin saber nada, por gente con la que habíamos estado hablando antes (…) me había comentado que se le tenía que dar un tratamiento ya sea inmunoterapia, quimioterapia o algo de seguimiento y no se le dio. Yo sí se lo llegué a comentar y sus amigos cercanos, sus amigos de verdad, se lo comentaron. Incluso, uno fue con ella a una de las últimas citas con el doctor que le había retirado el riñón”, declaró en el show de YouTube, ‘Aquí entre nos’, el 6 de enero.

“No estoy diciendo que el doctor haya hecho mal su trabajo. El doctor realizó la cirugía perfecta, pero yo, desde mi punto de vista, ignorante, porque me fui enterando conforme estaba ahí en el hospital (…) creo que no hubo la información a lo mejor necesaria. También está el factor de que mi mamá no paraba de trabajar”, agregó.

Según Romina Mircoli, a su madre le dio “mucha confianza” que su médico le pidiera seguir haciendo su vida normal, lo que animó a su madre a regresar a los escenarios de casi enseguida.

“Una de las cosas que, no quiero decir que criticamos de manera negativa, pero que sí se comentó con mucha preocupación, es que ella salió de la cirugía y salió a trabajar. Ella mencionaba que sentía mucha confianza, que su doctor le había dicho que tenía que hacer su vida normal y (que debía) regresar únicamente para unos estudios” continuó.

¿Muerte de Dulce fue por negligencia médica?

A pesar de que la hija de Dulce señala que no hubo la “información necesaria” en cuanto a la salud de su madre luego de su operación en el riñón por un tumor maligno, Romina Mircoli tampoco cree que se trató de una negligencia médica, ya que en unos estudios aparecieron “marcas” extrañas en el pulmón izquierdo.

PUBLICIDAD

“No puedo decir que fue negligencia porque hubo uno (de los estudios), no sé si fue una tomografía o un tipo de placa donde sí le vieron unas como marcas en el pulmón izquierdo, pero no estaba claro qué era… Pero mi mamá no le dio la importancia que le tuvo que haber dado”, insistió.

Por último, la hija de Dulce explicó a la periodista que la actriz de telenovelas enfrentó “una batalla muy fea, muy corta y fulminante” contra un cáncer metastásico, ya que, en una misma semana, las posibilidades de que lograra recuperarse se desvanecieron.

“Hay dos cosas que jugaron un papel aquí. La primera es que la batalla que tuvo mi mamá contra el cáncer fue una batalla muy fea, muy corta y fulminante. Fue una cosa en que se peleó hasta el último momento. En cuestión de una semana se me dijo que mi mamá tenía 80% de posibilidades de salir, después un 70% y luego me lo redujeron a un 10% en una semana”, recordó.

“Me dijeron que el tipo de cáncer que tenía mi mamá venía siendo una metástasis… Le habían quitado un riñón, de hecho, hay un video (…) es de ese entonces de cuando le quitaron el riñón, donde ella sale diciendo que ella está bien porque así nos habían dicho, que el cáncer en el riñón estaba encapsulado, esas son las palabras que nos dijeron, y que a la hora de retirar el riñón ya no había problema”, sentenció.

La cantante Dulce murió el 25 de diciembre de 2024 a los 69 años. De acuerdo con Romina Mircoli, su fallecimiento fue a consecuencia de un cáncer metastásico que comenzó en el riñón y se extendió a la pleura del pulmón izquierdo.