Ofelia Cano pide perdón a hija de Dulce tras filtración de audios donde habla mal de su mamá

Video Revelan supuestos audios de la hija de Dulce presuntamente hablando mal de ella antes de morir

Ofelia Cano se disculpó con la hija de Dulce, Romina Mircoli, por la divulgación de los audios en los que a esta se le escucha hablando mal de su mamá.

Fue este lunes que la emisión ‘De primera mano’ transmitió partes de grabaciones en las que la primogénita de la difunta cantante se refiere a ella, al platicar con la mencionada actriz, como “hipócrita”, entre otros insultos.

El martes, el esposo de Mircoli, Moisés González, confirmó la veracidad de los materiales al indicar que “se hicieron en una cuestión de profunda confianza en medio de una discusión familiar”.

Ofelia Cano pide perdón a la hija de Dulce

Luego de la polémica que se generó por la manera en la que Romina Mircoli se pronunció sobre su madre, Ofelia Cano publicó en su cuenta de Instagram un clip en el que acepta su culpa.

“Lo hablo con el corazón en la mano. Primero, me hago responsable por los audios que ayer, 6 de enero, se filtraron en el programa de Gustavo Adolfo Infante”, dijo.

La estrella de telenovelas afirmó que compartió las grabaciones con una persona “nunca pensando que se fueran a filtrar”.

Por lo ocurrido, ella le envió un mensaje al retoño de la fallecida artista: “Perdón, Romina, fue involuntario. Perdón por el daño que esto ha causado”.

“A Dulce, mi amiga, un perdón póstumo. Lo digo con todo mi corazón y con mucho sentir. No tengo disculpa”, externó.

Con lágrimas, Cano aseguró “querer mucho” a Romina y refrendó su arrepentimiento ante lo sucedido.

Ofelia Cano revela que Dulce no escuchó los audios de su hija Romina

Previamente, en entrevista con el periodista Javier Ceriani, Ofelia Cano explicó el motivo por el que sus conversaciones con Romina Mircoli terminaron difundiéndose sin su permiso.

“Estos audios yo los compartí con otra persona con el fin de respaldar lo que yo tenía, y que no fuera a tener un problema con mi teléfono, que se me borrara, por salvarlos”, esclareció.

La intérprete aseveró que no tenía planeado dar a conocer las grabaciones “por respeto”: “Porque ni Dulce escuchó estos audios”.

“Lo que menos pensé es que estos audios fueran a ser filtrados sin mi autorización, sin mi aprobación, irrumpiendo mi privacidad”, sentenció.

Cano indicó que le gustaría que Gustavo Adolfo Infante le diga quién le proporcionó los materiales: “Me remito a las pruebas, y permitiría que hasta revisen mi teléfono, para que vean que de aquí no salió nada”.