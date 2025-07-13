Lina Luaces

Hija de Lili Estefan y su mensaje tras ganar Miss Cuba: "No nací en la isla, pero la isla nació en mí"

Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, compartió este 11 de julio un poderoso mensaje dedicado al pueblo cubano en una fecha que para muchos es clave en la historia reciente de ese país. Esto fue lo que dijo la ahora Miss Universe Cuba 2025.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Lili Estefan reacciona tras coronación de su hija en Miss Universe Cuba: estaba que no lo podía creer

Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, emitió un poderoso mensaje tras ganar Miss Universe Cuba 2025.

A través de su cuenta de Instagram y del perfil del certamen en esa red social, la joven de 22 años compartió unas palabras este 11 de julio, una fecha que para muchos cubanos representa un punto clave en la historia reciente de ese país.

¿Qué dijo la hija de Lili Estefan sobre Cuba?

La ahora reina de belleza defendió sus raíces cubanas luego de ganar el concurso de belleza que le da derecho a representar a Cuba en Miss Universe 2025 a celebrarse en Tailandia en noviembre próximo.

" No nací en la isla, pero la isla nació en mí", escribió la joven, quien llegó al mundo en Estados Unidos.

" Crecí escuchando historias que no caben en libros: del calor que quema, pero también abraza, del miedo disfrazado de silencio, de la esperanza que nunca se apagó", continuó.

" Ese día, 11 de julio, mi pueblo gritó lo que muchos callaron por décadas", dijo en evidente referencia a lo ocurrido el 11 de julio de 2021.

Ese día se suscitaron una serie de históricas protestas contra el gobierno cubano y el Partido Comunista de Cuba, desencadenadas por la escasez de alimentos y medicamentos y la respuesta del régimen al resurgimiento de la pandemia de covid-19 en la isla.

Este es el mensaje que Lina Luaces dedicó a los cubanos tras convertirse en Miss Universe Cuba 2025.
Este es el mensaje que Lina Luaces dedicó a los cubanos tras convertirse en Miss Universe Cuba 2025.
Imagen Despierta América/Instagram y Lina Luaces/Instagram


" Gritaron por los que no pueden, por lo que se fueron, por los que siguen soñando con volver", destacó Lina Luaces solo 3 días después de haberse coronado Miss Universe Cuba.

" Mi sangre lleva sus cicatrices, su música, su fuerza. Aunque el mar nos separe, mi corazón marcha con ustedes", les dijo a los cubanos desde Miami.

Lina Luaces ha dicho que pese a haber nacido en EEUU, ella "no se siente americana" y fue una de las razones por las que eligió participar en Miss Universe Cuba y no en Miss Universe USA.

Lo hizo representando a Santiago de Cuba, ciudad en la que nació su madre Lili Estefan.

