Lina Luaces

Hija de Lili Estefan reacciona a señalamientos tras coronarse como Miss Universe Cuba 2025

Lina Luaces será quien represente a Cuba en la edición número 74 de Miss Universe. La hija de Lili Estefan explicó cómo enfrenta las críticas tras obtener la corona de Miss Universe Cuba.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video De los brazos de Lili Estefan a Miss Universe Cuba: la transformación de Lina Luaces

Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, está consciente de que el público tendrá opiniones diversas sobre su corona como Miss Universe Cuba 2025, certamen de belleza que ganó la noche del 8 de julio al representar a Santiago de Cuba.

La joven, de 22 años, opinó sobre las críticas que pueda recibir tras su victoria.

"Yo sé que todo el mundo va a tener su opinión, pero si yo creo en mí misma, eso es lo que importa", dijo a los medios, reportó la cuenta de Instagram ALF.

Lina no solo está emocionada por su triunfo, también porque representará a la ciudad de donde es originaria su familia y, aunque ella nació en Estados Unidos, se enorgullece de llevar sangre cubana.

La hija de Lili Estefan compartió un dato histórico que ella repitió, pues mencionó que la "primera corona cubana fue de Santiago".

Lina Luaces orgullosa de tener raíces cubanas

Debido a que nació en Estados Unidos, Lina Luaces pudo elegir entre representar a EE.UU. o Cuba, pero sin dudarlo eligió la isla caribeña.

"Ser una mujer cubana en Estados Unidos es algo que me llena de orgullo. Para mí, ser cubana no es solo una etnia, es un símbolo de esperanza, fuerza, resiliencia y mucho trabajo duro", dijo en su video de presentación.

El 21 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el 74° certamen de Miss Universe 2025, que se celebrará en el Impact Challenger Hall en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

