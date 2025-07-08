Lina Luaces

Lina Luaces, hija de Lili Estefan, gana Miss Universo Cuba 2025

La modelo de 22 años representará a la isla en el certamen internacional de Miss Universo. Lina Luaces es la segunda cubana en ganar este título desde el regreso de Cuba en el certamen de belleza.

Video Lili Estefan reacciona tras coronación de su hija en Miss Universe Cuba: estaba que no lo podía creer

Lina Luaces ganó la corona de Miss Universo Cuba 2025 en el Parque Milander de Hialeah, Florida, este martes 8 de julio. La hija de la presentadora Lili Estefan será la encargada de representar a la isla en el certamen internacional de Miss Universo 2025, que se realizará el próximo noviembre en Tailandia.

La modelo de 22 años compitió en nombre de Santiago de Cuba durante el evento celebrado en la ciudad de Miami. Tras ser nombrada como representante de la isla, Lina recibió la corona de su antecesora, Marianela Ancheta, ante el aplauso de los presentes en el certamen.

Durante la competencia, donde también fue honrada con el premio Miss Prensa, Lina Luaces se antepuso a Vanessa Villareal, quien obtuvo el tercer lugar, y Lisbeth Fernández, que se quedó con el segundo lugar.

Lina Luaces se corona como Miss Universo Cuba 2025.
Lina Luaces se corona como Miss Universo Cuba 2025.
Imagen Miss Universo Cuba / Instagram

Sus primeras palabras como Miss Universo Cuba 2025

Luego de ser nombrada como Miss Universo Cuba 2025, Lina Luaces brindó sus primeras palabras a People en Español, a quienes reveló el significado de este nuevo logro en su vida.

"Desde chiquita siempre he dicho que ser una mujer cubana en Estados Unidos es algo que me llena de orgullo. Para mí, ser cubana no es solo una etnia, es un símbolo. Es símbolo de esperanza, de fuerza, de resiliencia, y de mucho sacrificio y trabajo duro", mencionó.

La hija de Lili Estefan es la segunda mujer cubana en ganar el título de Miss Universo Cuba desde el regreso de Cuba al certamen de belleza. La isla había dejado de participar por más de cinco décadas.

¿Quién es Lina Luaces?

Lina Luaces nació el 2 de agosto de 2002 en Miami, Florida. La representante de Cuba 2025 es hija de la presentadora Lili Estefan, de El Gordo y La Flaca, y de Lorenzo Luaces.

La modelo e ‘influencer’ cubanoamericana también se sobrina del productor musical, Emilio Estefan y la cantante, Gloria Estefan.

Video Lili Estefan le pide consejo a Dayanara Torres para que su hija gane Miss Universo: esto le enseña
