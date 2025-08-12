Cazzu

¿Dónde está Inti?: revelan supuesta razón por la que Cazzu viajó a México sin la hija que tuvo con Nodal

La cantante se encuentra de visita en México para cumplir con una serie de conciertos y dar promoción a su libro 'Perreo: una revolución'. A su llegada al aeropuerto, Cazzu reveló ante la prensa que su hija no había viajado con ella.

El 11 de agosto, Cazzu llegó a México para cumplir con compromisos de trabajo y dar promoción a su libro ‘Perreo: una revolución’. A diferencia de su visita pasada, donde su hija estuvo a su lado y tuvo oportunidad de reencontrarse con sus abuelos y con Christian Nodal, esta vez la cantante llegó sola, lo que desató especulaciones sobre el paradero de Inti.

Sin dar muchos detalles al respecto, ‘La Jefa’ declaró a ‘Venga la Alegría’ que esta era la primera vez que viajaba sin Inti, quien se había quedado en Argentina bajo el cuidado de Mariana Quiroz y de Flor Cazzuchelli.

“Se quedó. Es la primera vez que la dejo. Está con mi mamá y mi hermana. Sé que está superdivertida y, bueno, espero la próxima pueda estar aquí”, dijo.

Ventilan razón por la que Inti no habría viajado a México con Cazzu

Aunque Cazzu no dio más detalles, este 12 de agosto, el presentador Javier Ceriani habló de la supuesta razón por la que Inti no habría podido acompañar a su mamá a México e incluiría a Nodal.

“Vino a México a firmar su libro, aparente y alegadamente, era lo más importante”, dijo para después ventilar que Cazzu se reuniría con Belinda por temas profesionales.

“Sí tienen muy buena relación y sí, Belinda está ayudando a Cazzu (…) Belinda habría recomendado a Cazzu para hacer ‘La Voz… México'”.

El argentino explicó que, de concretarse este punto, Cazzu tendría que “hacer residencia en México”, lo que traería consigo un supuesto problema que "Nodal no querría solucionar”.

“Cuando Cazzu queda embarazada y Nodal le dice: ‘¿en dónde quieres que nazca Inti?’, ella le dice: ‘Ni en Estados Unidos, ni en México. Quiero que nazca en Argentina’ (…) pero después, cuando se separan (…), Nodal le dice: ‘Quiero que mi hija sea mexicana’ y Cazzu le dice: ‘Por ahora no’, pero ahora es Cazzu quien quiere y necesita que Inti se convierta en mexicana y Nodal (…) no le quiere dar el pasaporte mexicano a su hija solo para joder a Cazzu”, narró.

“Se tarda mucho, los papeles están en su escritorio y por eso vino sola Cazzu, de promoción, a México, sin Inti”, sentenció sin dar más detalles.


