Muertes

Hallan sin vida a compositora de Marta Sánchez y exfinalista de ‘Hit: La Canción’ tras semanas desaparecida

Marta Sánchez se encuentra devastada ante el fallecimiento de la compositora de 39 años. Seila Álvarez compuso el tema ‘Duermes mientras yo escribo’, que fue incluido en el álbum ’21 días’ de la cantante.

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Por:Elizabeth González
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Seila Álvarez, compositora de Marta Sánchez y exfinalista de ‘Hit: La canción, de la cadena televisiva TVE, fue hallada sin vida tras semanas desaparecida.

Este martes 5 de mayo, la Policía Nacional informó sobre la aparición del cuerpo de la mujer, de 39 años, en la llamada Senda Verde que une Vigo con Redondela, en España.

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De acuerdo con documentos oficiales, a los que tuvo acceso Europa Press, “aparentemente” no se encontraron signos de violencia ni señales de criminalidad en el cuerpo de Seila, por lo que su cuerpo sería sometido a una autopsia para determinar la causa de su fallecimiento.

Seila Álvarez estaba desaparecida

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El 20 de abril, la familia de Seila Álvarez denunció su desaparición ante las autoridades.

El lunes 4 de mayo, la asociación SOS Desparecidos emitió una alerta urgente para obtener información que ayudara a dar con el paradero de la compositora, quien era descrita como “una mujer de 1.61 metros de altura y de complexión delgada, cabello castaño y ojos color marrón”, refiere Lecturas.

Marta Sánchez reacciona a la muerte de Seila Álvarez

A través de Instagram, Marta Sánchez reaccionó a la muerte de Seila Álvarez, con quien compartió escenario en ‘Hit: La Canción’ en 2015 y posteriormente, compuso el tema ‘Duermes mientras yo escribo’ que incluyó en su álbum ‘21 días’.

“No sé por dónde empezar… Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella… Como ella”, escribió este 5 de mayo.

“Tuve la suerte de compartir unos días preparando esta canción tan increíble para televisión, ‘Duermes mientras yo escribo’, una canción que forma parte de mi disco ‘21 días’. Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento”, recordó.

“Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca. No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto. DEP”, sentenció.

Así despidió Marta Sánchez a Seila Álvarez.
Así despidió Marta Sánchez a Seila Álvarez.
Imagen Marta Sánchez / Instagram

¿Quién era la Seila Álvarez?

Seila Álvarez saltó a la fama en 2015 tras participar en ‘Hit: La Canción’, programa musical de TVE conducido por Jaime Cantizano, en el que jóvenes inexpertos y desconocidos presentaban sus temas inéditos para que fueran interpretados en cada gala por artistas consagrados como Melendi, Vanesa Martín, Sergio Dalma, David Bustamante, Pastora Soler, Antonio Carmona, Rosa López y Marta Sánchez.

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Fue precisamente en ‘Hit: La Canción’ que Marta Sánchez escuchó por primera vez ‘Duermes mientras yo escribo’, tema que incluyó en su álbum ’21 días’.

Durante el show musical, la intérprete madrileña compartió escenario con Seila Álvarez, quien no ganó, pero se convirtió en una de las finalistas de la emisión.

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