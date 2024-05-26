Muertes de famosos

Muere cantante de 18 años y aspirante a 'La academia': lo hallan sin vida en macabras circunstancias

Jorge Sebastián Pop Chocoj, mejor conocido como Farruko Pop, un joven 'influencer' y cantante de origen indígena que estaba desaparecido desde hace una semana, fue localizado sin vida. Recientemente había hecho audición para ser participante del reality 'La academia'. Esto se sabe sobre el caso que ha conmocionado a Guatemala.

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
Video Así audicionó Farruko Pop para ‘La academia’: de sus últimos videos antes de su trágica muerte

Las autoridades de Guatemala encontraron este sábado 25 de mayo el cuerpo del cantante y creador de contenido Jorge Sebastián Pop Chocoj, mejor conocido como Farruko Pop, cinco días después de haber sido reportado como desaparecido.

Lo que se sabe sobre el presunto asesinato de Farruko Pop

Pop, de 18 años, fue localizado enterrado sin vida en una vivienda del área norte de Ciudad de Guatemala, confirmó el Ministerio Público (Fiscalía).

Los restos del cantante fueron ubicados en esa zona de la capital guatemalteca conocida por los altos índices de violencia y presencia de pandillas.

Farruko Pop presentaba señales de violencia y murió por estrangulamiento, según el reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. La agencia AP citó que "habría muerto entre cuatro y seis días atrás".

Farruko Pop tenía solo 18 años y su violenta muerte está siendo investigada en Guatemala.
Farruko Pop tenía solo 18 años y su violenta muerte está siendo investigada en Guatemala.
Imagen Farruko Pop/Instagram

El crimen ha conmocionado al país al punto en que Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, se pronunció al respecto.

"Quiero enviar mi más sentido pésame a la familia del joven Sebastián 'Farruko' Pop, conocido en redes sociales por el sueño de convertirse en cantante, un sueño que comparten muchos jóvenes en nuestro país", escribió el mandatario en X.

"Como gobierno hemos facilitado al MP todos los indicios de investigación que la PNC recabó desde el primer día de su desaparición. Exigimos al MP actuar con toda la celeridad y contundencia posible para encontrar a los responsables de este atroz hecho. Descansa en paz Sebastián. Por los jóvenes de este país, buscaremos justicia", concluyó.

Este es el mensaje que emitió Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, tras el presunto asesinato del cantante Farruko Pop.
Este es el mensaje que emitió Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, tras el presunto asesinato del cantante Farruko Pop.
Imagen Bernardo Arévalo/X

¿Quién era Farruko Pop?

La víctima era popular en redes sociales por su contenido de comedia y música.

Además, recientemente había participado en un concurso de talentos de una televisora. De acuerdo con People en Español y la agencia AP, había sido participante en las audiciones del reality 'La academia' de la cadena TV Azteca Guate.

A inicios de mayo, Farruko Pop había audicionado en TV Azteca Guate para ser parte del reality 'La academia'.
A inicios de mayo, Farruko Pop había audicionado en TV Azteca Guate para ser parte del reality 'La academia'.
Imagen Alejandro Díaz/Instagram


Pop era originario del departamento (provincia) de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, en una zona con altos índices de pobreza.

