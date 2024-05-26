Lo que se sabe sobre la misteriosa y "terrible" muerte de Farruko Pop, aspirante a 'La academia'

Video Así audicionó Farruko Pop para ‘La academia’: de sus últimos videos antes de su trágica muerte

Jorge Sebastián Pop Chocoj, mejor conocido como Farruko Pop, un joven 'influencer' y cantante indígena guatemalteco de 18 años que estaba desaparecido desde hace una semana, fue localizado sin vida en una fosa ubicada dentro de una casa abandonada en una zona de la capital guatemalteca que registra altos índices de violencia.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó el sábado 25 de mayo la identidad del fallecido y dijo que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Añadió que habría muerto entre cuatro y seis días atrás.

PUBLICIDAD

A inicios de mayo, el cantante, considerado una promesa en el mundo de la música de su país, había hecho una audición para formar parte del reality 'La academia' de la cadena TV Azteca.

Lo que se sabe sobre la muerte de Farruko Pop

Según un funcionario de gobierno, citado por la agencia AP y quien solicitó el anonimato debido a que la investigación continuaba abierta, el joven mantenía comunicación con el perfil de una mujer en Facebook, con la cual había decidido encontrarse antes de su desaparición y muerte.

Pop Chocoj viajó a la capital con el objetivo de encontrarse con la persona, pero fue llevado al área donde su cuerpo fue localizado enterrado en una fosa, según los datos difundidos por la AP. Las autoridades creen que el perfil de la supuesta mujer es falso.

Farruko Pop pretendía hacerse de un camino en la música a través del reality 'La academia', al que hizo audiciones a inicios de mayo. Imagen Farruko Pop/Instagram y TikTok



La fiscalía localizó armas, bebidas alcohólicas y pertenencias del 'influencer' en el lugar.

Decenas de 'influencers' se reunieron a la salida de la morgue para exigir justicia y dar con los presuntos asesinos del joven.



"Una noticia terrible", declaró el ministro de Gobernación Francisco Jiménez en la red social X. Añadió que imágenes en video ayudaron a determinar la ruta que tomó el 'influencer', así como a dónde y cómo fue transportado.

"Hoy el Ministerio Público tiene una responsabilidad inmensa. Queremos ir ya por los criminales con toda la fuerza de la ley", dijo.

Farruko Pop era conocido por su contenido en redes sociales y sus aspiraciones de convertirse en cantante. Había intentado sin éxito buscarse un lugar en el concurso mexicano de canto 'La academia'.