Viuda del actor de ‘It: chapter two’ comparte desgarrador mensaje luego de que él se quitara la vida

Jamie McPhee, esposa de James Ransone, rompió el silencio a días de la trágica muerte del intérprete.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos para quitarse la vida, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Por:Dayana Alvino
Video Autopsia revela causa de muerte de Rob Reiner y su esposa tras presunto crimen de su hijo

Jamie McPhee, viuda del actor James Ransone, rompió el silencio a días de que él se quitara la vida a sus 46 años.

La esposa de la estrella de ‘It: chapter two’ recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía en la que aparecen juntos.

Ella acompañó la imagen con unas sentidas palabras: “Te he dicho mil veces que te amo y sé que volveré a amarte”.

“Me dijiste que yo debía ser más como tú y tú más como yo, y tenías toda la razón”, escribió en una sincera reflexión póstuma.

Para concluir, agradeció a su difunta pareja por los dos hijos que tuvieron: “Gracias por darme los mejores regalos: a ti, a Jack y a Violet. Somos para siempre”.

Jamie McPhee, viuda del actor James Ransone, publicó un sensible mensaje tras su fallecimiento.
Imagen Jamie McPhee/Instagram

Este domingo, la oficina del médico forense de Los Ángeles indicó que el cuerpo del intérprete está listo para ser entregado, de acuerdo con Daily Mail.

El medio detalla que Ransone falleció “por suicidio” al interior de un cobertizo el pasado viernes 19 de diciembre.

James Ransone fue uno de los protagonistas de la película 'It: chapter two'.
Imagen The Grosby Group

Piden apoyo para viuda de James Ransone y sus hijos

Tras lo sucedido, en la conocida página GoFundMe se creó una colecta en beneficio de los familiares de James Ransone.

“James, a quien sus amigos llamaban PJ, era divertido, carismático, brillante y rebosante de vida. Por encima de todo, era un padre extraordinario”, se lee en el sitio web.

“Su esposa, Jamie, conocida como Skipper, y sus hijos, Jack y Violet, eran el centro de su mundo. Ellos lo amaban infinitamente y él les correspondía con el mismo amor. Su vínculo era profundo, alegre e inconfundible para cualquiera que lo presenciara”, explican.

En la misiva, se afirma que “este fondo se ha creado para apoyar a Jamie y a los niños mientras afrontan la vida tras una pérdida inimaginable”.

“Su propósito es sencillo: dar a Jamie el espacio necesario para centrarse plenamente en Jack y Violet, cuidar de ellos, proteger su sensación de seguridad y garantizarles un futuro brillante, incluso sin la luz de James presente en su vida cotidiana”, detallan.

Hasta la tarde de este lunes 22 de diciembre, se han recaudado 113,858 dólares, de los 120 mil establecidos como meta.

Se creó una página de GoFundMe para recaudar dinero para la familia de James Ransone.
Imagen GoFundMe
Relacionados:

