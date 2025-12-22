George Clooney Muere hermana mayor de George Clooney debido a esta enfermedad: el actor la llama “mi heroína” Adelia Zeidler perdió la vida a los 65 años. El reconocido actor se pronunció en medio de su duelo para honrarla y compartir que la extrañará.



La hermana mayor de George Clooney, Adelia Zeidler, murió a los 65 años luego de mantener una batalla por su salud.

El galán de Hollywood se pronunció en medio de su duelo con un breve mensaje en el que la honró por su lucha.

“Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Se enfrentó al cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal y yo la extrañaremos muchísimo”, declaró, reporta People.

De acuerdo con el medio, según su obituario, Adelia falleció “en paz rodeada de la gente que amaba” en el hospital St. Elizabeth Healthcare, en Edgewood, Kentucky.

En el portal de la revista confirman que ella perdió la vida debido a su enfermedad el pasado viernes 19 de diciembre.

Muere hermana mayor de George Clooney: Adelia Zeidler Imagen The Grosby Group

¿Quién era Adelia, hermana de George Clooney?

Ada, quien recibió su nombre en honor a su bisabuela, nació en Los Ángeles el 2 de mayo de 1960. Era hija del periodista y presentador de televisión Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren.

Era artista y profesora de arte durante varios años en la escuela primaria Augusta Independent School, donde realizaba más actividades culturales, se explica en su obituario.

Si bien, se mantuvo alejada de la farándula, estuvo al lado de su hermano George en eventos significativos, como su boda con Amal, y era captada por la prensa.

Ella se casó con Norman Zeidler, un capitán retirado del ejército, en 1987. Todos sus parientes, y parte de su pequeña ciudad natal, estuvieron presentes.

Su marido murió en 2004 de un ataque cardíaco, retoma People, por lo que ahora a ambos les sobreviven sus hijos, Nick y Allison.