Muere estrella de la serie 'The wire' e 'It: chapter two' a los 46 años: forense revela causa

Hollywood está de nuevo de luto a una semana del asesinato del cineasta Rob Reiner. Esta vez se trata del deceso de uno de los integrantes de los elencos de la exitosa serie 'The wire' y de la cinta 'It: chapter two'.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos para quitarse la vida, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

James Ransone, reconocido por sus interpretaciones en 'The wire' e 'It: chapter two' falleció a los 46 años.

Revelan causa de muerte del actor James Ransone

De acuerdo con el médico forense del condado de Los Ángeles, citado por el portal de la revista People, el deceso de Ransone ocurrió el viernes 19 de diciembre y, aparentemente, se habría quitado la vida.

TMZ detalló que el Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a un llamado en una residencia, donde los agentes elaboraron un informe de investigación de muerte, sin que se detectaran indicios de actividad delictiva.

¿Quién era el actor James Ransone?

Nacido en Baltimore, Maryland, el 2 de junio de 1979, Ransone era hijo de Joyce y James Ransone II.

El actor alcanzó notoriedad al interpretar a Ziggy Sobotka en la aclamada serie de HBO 'The wire', así como a la versión adulta de Eddie Kaspbrak en 'It: chapter two', secuela de la adaptación cinematográfica de la obra de Stephen King.

Su trayectoria en el cine incluyó producciones como 'The black phone' (2021), su secuela 'Black phone 2', y 'Tangerine' (2015), dirigida por Sean Baker.

En televisión, participó en títulos como 'Law & order', 'Hawaii five-0' y más recientemente en 'Poker face', la serie protagonizada por Natasha Lyonne.

Ransone inició su proyección pública con su papel de Tate en la serie adolescente 'Ken park' de 2002.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos para quitarse la vida, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

