Muertes de famosos

Dramáticas imágenes: familiares lloran muerte de Farruko Pop, joven aspirante a 'La academia'

Carlos Pop, hermano de Farruko Pop, fue captado al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la Ciudad de Guatemala este sábado 25 de mayo para identificar el cuerpo del joven cantante e 'influencer' de 18 años mientras continúa la investigación de su presunto asesinato. Días antes de su desaparición y muerte había hecho audición para entrar al reality 'La academia'.

Univision, AP y EFE's profile picture
Por:
Univision, AP y EFE
Video Así audicionó Farruko Pop para ‘La academia’: de sus últimos videos antes de su trágica muerte

Gran conmoción ha causado la muerte y presunto asesinato de Farruko Pop, cantante y creador de contenido de tan solo 18 años.

El también 'influencer' era popular en redes sociales por su contenido de comedia y música. A inicios de mayo se había presentado en TV Azteca Guate para ser parte de las audiciones del reality 'La academia' en donde buscó sin éxito un lugar en el famoso show.

PUBLICIDAD

Familia de Farruko Pop acude a la morgue

Carlos Pop, hermano del joven cantante, fue captado llorando al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la Ciudad de Guatemala este sábado 25 de mayo.

El familiar de Jorge Sebastián Pop Chocoj, nombre real del fallecido, arribó hasta ahí "para conocer información sobre la identificación de su hermano", destacó la agencia EFE.

Carlos Pop, hermano de Farruko Pop, llegó a las instalaciones de la morgue envuelto en llanto para identificar el cuerpo del joven cantante de 18 años.
Carlos Pop, hermano de Farruko Pop, llegó a las instalaciones de la morgue envuelto en llanto para identificar el cuerpo del joven cantante de 18 años.
Imagen EFE y Farruko Pop/Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Bayron Sánchez y DJ Regio Clown asesinados: lo que se sabe de su macabra muerte
2 mins

Bayron Sánchez y DJ Regio Clown asesinados: lo que se sabe de su macabra muerte

Univision Famosos
Presidente de Colombia lamenta muertes de B-King y DJ Regio Clown: “Asesinaron a nuestra juventud”
2 mins

Presidente de Colombia lamenta muertes de B-King y DJ Regio Clown: “Asesinaron a nuestra juventud”

Univision Famosos
B-King y Regio Clown: ¿quiénes eran los artistas colombianos hallados muertos tras días desaparecidos?
2 mins

B-King y Regio Clown: ¿quiénes eran los artistas colombianos hallados muertos tras días desaparecidos?

Univision Famosos
Famosa periodista mexicana festejó así su cumpleaños en TV antes de morir en accidente aéreo
0:59

Famosa periodista mexicana festejó así su cumpleaños en TV antes de morir en accidente aéreo

Univision Famosos
Muere actriz Marissa Lemos tras ser picada por un insecto: “Durmió y nunca volvió a despertarse”
2 mins

Muere actriz Marissa Lemos tras ser picada por un insecto: “Durmió y nunca volvió a despertarse”

Univision Famosos
Revelan que famosa periodista que murió en accidente aéreo “tomaba clases para ser pilota”
0:57

Revelan que famosa periodista que murió en accidente aéreo “tomaba clases para ser pilota”

Univision Famosos
Ex de periodista mexicana que murió en accidente aéreo informó la tragedia sin saber que era ella
1:00

Ex de periodista mexicana que murió en accidente aéreo informó la tragedia sin saber que era ella

Univision Famosos
¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?
1 mins

¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?

Univision Famosos
Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video
0:55

Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

Univision Famosos
Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome
2 mins

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome

Univision Famosos


Las imágenes muestraron el desgarrador momento en que Carlos Pop y otras personas, envueltas en llanto, acudieron hasta esas instalaciones.

El hermano de Farruko Pop estaba desconsolado tras confirmarse la muerte del joven 'influencer'.
El hermano de Farruko Pop estaba desconsolado tras confirmarse la muerte del joven 'influencer'.
Imagen EFE


Según la agencia AP, hasta ahí también acudieron "decenas de 'influencers'" con el objetivo de "exigir justicia y dar con los asesinos del joven".

Los familiares de Farruko Pop fueron escoltados por los medios de comunicación ante la conmoción que ha causado en Guatemala el presunto asesinato del joven, considerado una promesa de la música en su país.
Los familiares de Farruko Pop fueron escoltados por los medios de comunicación ante la conmoción que ha causado en Guatemala el presunto asesinato del joven, considerado una promesa de la música en su país.
Imagen EFE


Las autoridades de Guatemala encontraron este sábado 25 de mayo el cuerpo del cantante, cinco días después de haber sido reportado como desaparecido.

Otros 'influencers' acudieron afuera de la morgue para exigir justicia ante el presunto crimen de Farruko Pop.
Otros 'influencers' acudieron afuera de la morgue para exigir justicia ante el presunto crimen de Farruko Pop.
Imagen EFE


Lo hallaron enterrado en una vivienda abandonada del área norte de Ciudad de Guatemala, confirmó el Ministerio Público (Fiscalía).

Farruko Pop había hecho audición para ser parte del reality 'La academia'. El caso de su repentina muerte ha causado conmoción en Guatemala mientras decenas de personas se presentaron afuera de la morgue a donde fue llevado el cuerpo del joven cantante.
Farruko Pop había hecho audición para ser parte del reality 'La academia'. El caso de su repentina muerte ha causado conmoción en Guatemala mientras decenas de personas se presentaron afuera de la morgue a donde fue llevado el cuerpo del joven cantante.
Imagen EFE


Farruko Pop, considerado una promesa de la música guatemalteca, " presentaba señales de violencia y murió por estrangulamiento", informó EFE, citando aI Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

Esta foto corresponde al día en que Farruko Pop hizo audición para poder entrar al reality 'La academia' en Guatemala.
Esta foto corresponde al día en que Farruko Pop hizo audición para poder entrar al reality 'La academia' en Guatemala.
Imagen Alejandro Díaz/Instagram


"Un funcionario de gobierno, quien solicitó el anonimato debido a que la investigación continuaba abierta" le dijo a la agencia AP que el 'influencer' " mantenía comunicación con el perfil de una mujer en Facebook, con la cual había decidido encontrarse" en la capital guatemalteca.

PUBLICIDAD

Según la información, el supuesto perfil habría sido falso y sería clave en la investigación del móvil detrás de este presunto asesinato.

Video Dan último adiós a aspirante a ‘La academia’ en las calles tras repentina muerte: funeral de Farruko Pop
Relacionados:
Muertes de famososFarruko Pop CrímenesAsesinatosInfluencerFamososCelebridadesTelevisionMúsica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD