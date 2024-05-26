Dramáticas imágenes: familiares lloran muerte de Farruko Pop, joven aspirante a 'La academia'
Carlos Pop, hermano de Farruko Pop, fue captado al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la Ciudad de Guatemala este sábado 25 de mayo para identificar el cuerpo del joven cantante e 'influencer' de 18 años mientras continúa la investigación de su presunto asesinato. Días antes de su desaparición y muerte había hecho audición para entrar al reality 'La academia'.
Gran conmoción ha causado la muerte y presunto asesinato de Farruko Pop, cantante y creador de contenido de tan solo 18 años.
El también 'influencer' era popular en redes sociales por su contenido de comedia y música. A inicios de mayo se había presentado en TV Azteca Guate para ser parte de las audiciones del reality 'La academia' en donde buscó sin éxito un lugar en el famoso show.
Familia de Farruko Pop acude a la morgue
Carlos Pop, hermano del joven cantante, fue captado llorando al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la Ciudad de Guatemala este sábado 25 de mayo.
El familiar de Jorge Sebastián Pop Chocoj, nombre real del fallecido, arribó hasta ahí "para conocer información sobre la identificación de su hermano", destacó la agencia EFE.
Las imágenes muestraron el desgarrador momento en que Carlos Pop y otras personas, envueltas en llanto, acudieron hasta esas instalaciones.
Según la agencia AP, hasta ahí también acudieron "decenas de 'influencers'" con el objetivo de "exigir justicia y dar con los asesinos del joven".
Las autoridades de Guatemala encontraron este sábado 25 de mayo el cuerpo del cantante, cinco días después de haber sido reportado como desaparecido.
Lo hallaron enterrado en una vivienda abandonada del área norte de Ciudad de Guatemala, confirmó el Ministerio Público (Fiscalía).
Farruko Pop, considerado una promesa de la música guatemalteca, " presentaba señales de violencia y murió por estrangulamiento", informó EFE, citando aI Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
"Un funcionario de gobierno, quien solicitó el anonimato debido a que la investigación continuaba abierta" le dijo a la agencia AP que el 'influencer' " mantenía comunicación con el perfil de una mujer en Facebook, con la cual había decidido encontrarse" en la capital guatemalteca.
Según la información, el supuesto perfil habría sido falso y sería clave en la investigación del móvil detrás de este presunto asesinato.