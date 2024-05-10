Hailey y Justin Bieber renovaron sus votos con “anillos de eternidad” valuados en 69 mil dólares

Video Justin Bieber tuvo una incómoda discusión con Hailey: su mamá tampoco parece ayudarlo

Justin Bieber y Hailey sorprendieron al anunciar que están esperando a su primer bebé, tras más de ocho años juntos, este jueves 9 de mayo.

La pareja no sólo compartió la feliz noticia de su inminente paternidad, sino que además desvelaron que renovaron sus votos matrimoniales.

PUBLICIDAD

En el video que publicaron en Instagram, aparecen jurándose nuevamente ‘amor eterno’: él luciendo casual con una T-Shirt blanca, chamarra aborregada y pantalones, y ella con un vestido blanco.

Un par de fotografías, además, permiten ver que ellos llevan puestas argollas plateadas en los dedos anulares de sus manos izquierdas.

De acuerdo con un reporte de la revista estadounidense Marie Claire, publicado ayer mismo, se trata de anillos de eternidad.

Justin Bieber y Hailey renovaron sus votos. Imagen Justin Bieber/Instagram

Los detalles de los anillos de eternidad de Justin Bieber y Hailey

Al respecto de las sortijas, Laura Taylor, joyera especializada en anillos de compromiso y boda de Lorel Diamonds, explicó al medio:

“No es necesario intercambiar anillos nuevos durante una ceremonia de renovación de votos; sin embargo, Hailey y Justin han optado por celebrarlo regalándose anillos ‘mamá y papá’ a juego”.

Ella aseveró que el cantante y la modelo eligieron “regalarse anillos de eternidad completos”, lo cuales “suelen llevar parejas casadas que han alcanzado acontecimientos importantes en sus aniversarios”.

“Pero también son regalos populares para las nuevas madres tras el nacimiento de su primer hijo”, como es el caso de la también ‘influencer’.

Para aclarar por qué quizá el intérprete de ‘Sorry’ y su esposa seleccionaron esas argollas, la experta expuso que “un anillo de eternidad completo simboliza el amor eterno y el compromiso”.

“Al elegir anillos de eternidad a juego para su renovación de votos, Justin y Hailey están prometiendo que comienzan este nuevo capítulo de sus vidas juntos, como uno solo”, especuló.

Justin Bieber y Hailey Bieber habrían usado “anillos de eternidad completos”. Imagen Justin Bieber/Instagram

En cuanto a los detalles de hechura, Taylor puntualizó: “Parecen ser anillos de eternidad completos a juego de platino, engastados con diamantes de talla brillante de origen ético”.

PUBLICIDAD

“Es probable que el anillo de Hailey tenga un total de 3 quilates, mientras que el de Justin suma unos 4 quilates, ya que es ligeramente más grande”, apuntó.

Sobre el costo, señaló: “Yo estimaría que el anillo de Hailey vale más de 31,000 dólares, en tanto que el de Justin vale 38,000 dólares”.

La marca detrás de los anillos de Justin Bieber y Hailey

Según Page Six, las argollas que usaron Justin Bieber y Hailey para reforzar su alianza serían de la prestigiosa firma Tiffany & Co.

De dicha marca igualmente fueron las sortijas con las que ellos se casaron, por segunda vez, en septiembre de 2019.

Para sus nupcias en Carolina del Sur, la celebridad recibió un anillo que intercalaba dos: el Half Eternity Ring, de 2,150 dólares, y el V Ring, del mismo precio, de la colección Soleste de Tiffany & Co.