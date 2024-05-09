Justin Bieber y Hailey Bieber serán papás: confirman embarazo con fotos desde el altar
El cantante confirmó su debut en la paternidad días después de que se filtraran en redes fotografías y videos de su esposa Hailey luciendo outfits holgados en las calles de Hawái.
La familia Bieber Baldwin crece. La tarde de este jueves 9 de mayo, Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber anunciaron que serán papás.
A través de sus redes sociales, el cantante canadiense compartió fotografías y videos de su esposa embarazada, confirmando que esperan a su primer bebé luego de cinco años de casados.
En las imágenes se puede ver a la modelo de 27 años y al intérprete de ‘Baby’ intercambiar caricias y cómplices miradas ante el lente de la cámara, al mismo tiempo en que Justin Bieber acaricia tiernamente la pancita de Hailey.
En la publicación de Justin Bieber también se puede observar a su esposa lucir un vestido de novia, prenda con la que muestr por primera vez a su pancita de embarazo. En las siguientes imágenes, ambos aparecen posando desde el altar.
Hailey Bieber y las sospechas de su embarazo
Semanas atrás, Haile Bieber ya había levantado sospechas de embarazo al ser captada acariciando su pancita en uno de los conciertos de Drake, mientras que a finales de abril fue fotografiada caminando por las calles de Hawái luciendo outfits holgados.
Justin Bieber y Hailey Baldwin (nombre de soltera de la modelo) comenzaron su relación en 2016. La pareja se casó dos años después en un juzgado de la ciudad de Nueva York, y nuevamente en una ceremonia en Carolina del Sur en septiembre de 2019 .