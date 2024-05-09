Justin Bieber

Justin Bieber y Hailey Bieber serán papás: confirman embarazo con fotos desde el altar

El cantante confirmó su debut en la paternidad días después de que se filtraran en redes fotografías y videos de su esposa Hailey luciendo outfits holgados en las calles de Hawái.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Justin Bieber tuvo una incómoda discusión con Hailey: su mamá tampoco parece ayudarlo

La familia Bieber Baldwin crece. La tarde de este jueves 9 de mayo, Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber anunciaron que serán papás.

A través de sus redes sociales, el cantante canadiense compartió fotografías y videos de su esposa embarazada, confirmando que esperan a su primer bebé luego de cinco años de casados.

PUBLICIDAD

Más sobre Justin Bieber

Justin Timberlake y otros famosos que han sufrido las dolencias de la enfermedad de Lyme
1:11

Justin Timberlake y otros famosos que han sufrido las dolencias de la enfermedad de Lyme

Univision Famosos
Justin Bieber hace inesperado movimiento mientras que enfrentaría adicción y problemas maritales
2 mins

Justin Bieber hace inesperado movimiento mientras que enfrentaría adicción y problemas maritales

Univision Famosos
Justin Bieber comparte fotos de “desintoxicación” en medio de sus supuestos problemas de adicción
2 mins

Justin Bieber comparte fotos de “desintoxicación” en medio de sus supuestos problemas de adicción

Univision Famosos
Justin Bieber admite problemas de ira y preocupa a fans con mensajes: "Estoy roto"
2 mins

Justin Bieber admite problemas de ira y preocupa a fans con mensajes: "Estoy roto"

Univision Famosos
Justin Bieber dijo a su esposa que "nunca estaría en la portada de Vogue": así le pide perdón
2 mins

Justin Bieber dijo a su esposa que "nunca estaría en la portada de Vogue": así le pide perdón

Univision Famosos
Justin Bieber rompe el silencio tras dejar de seguir en Instagram a su esposa: ¿se divorciarán?
2 mins

Justin Bieber rompe el silencio tras dejar de seguir en Instagram a su esposa: ¿se divorciarán?

Univision Famosos
Selena Gómez habría “retrasado” durante meses el anuncio de su compromiso por Justin Bieber
2 mins

Selena Gómez habría “retrasado” durante meses el anuncio de su compromiso por Justin Bieber

Univision Famosos
Justin Bieber estaría "más preocupado que nunca" tras escándalo de su mentor 'Diddy'
2 mins

Justin Bieber estaría "más preocupado que nunca" tras escándalo de su mentor 'Diddy'

Univision Famosos
Justin Bieber rompe el silencio tras arresto de su exmentor Sean ‘Diddy’ Combs
1:05

Justin Bieber rompe el silencio tras arresto de su exmentor Sean ‘Diddy’ Combs

Univision Famosos
¿'Diddy' "se habría aprovechado" de Justin Bieber? Familiares estarían "preocupados" por él
3 mins

¿'Diddy' "se habría aprovechado" de Justin Bieber? Familiares estarían "preocupados" por él

Univision Famosos

En las imágenes se puede ver a la modelo de 27 años y al intérprete de ‘Baby’ intercambiar caricias y cómplices miradas ante el lente de la cámara, al mismo tiempo en que Justin Bieber acaricia tiernamente la pancita de Hailey.

Justin Bieber y Hailey esperan a su primer bebé.
Justin Bieber y Hailey esperan a su primer bebé.
Imagen Justin Bieber / Instagram

En la publicación de Justin Bieber también se puede observar a su esposa lucir un vestido de novia, prenda con la que muestr por primera vez a su pancita de embarazo. En las siguientes imágenes, ambos aparecen posando desde el altar.

Así anunciaron que esperan a su primer hijo.
Así anunciaron que esperan a su primer hijo.
Imagen Justin Bieber / Instagram

Hailey Bieber y las sospechas de su embarazo

Semanas atrás, Haile Bieber ya había levantado sospechas de embarazo al ser captada acariciando su pancita en uno de los conciertos de Drake, mientras que a finales de abril fue fotografiada caminando por las calles de Hawái luciendo outfits holgados.

Justin Bieber y Hailey Baldwin (nombre de soltera de la modelo) comenzaron su relación en 2016. La pareja se casó dos años después en un juzgado de la ciudad de Nueva York, y nuevamente en una ceremonia en Carolina del Sur en septiembre de 2019 .


Relacionados:
Justin BieberHailey BaldwinFamosas EmbarazadasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD