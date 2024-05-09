Justin Bieber y Hailey Bieber serán papás: confirman embarazo con fotos desde el altar

Video Justin Bieber tuvo una incómoda discusión con Hailey: su mamá tampoco parece ayudarlo

La familia Bieber Baldwin crece. La tarde de este jueves 9 de mayo, Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber anunciaron que serán papás.

A través de sus redes sociales, el cantante canadiense compartió fotografías y videos de su esposa embarazada, confirmando que esperan a su primer bebé luego de cinco años de casados.

En las imágenes se puede ver a la modelo de 27 años y al intérprete de ‘Baby’ intercambiar caricias y cómplices miradas ante el lente de la cámara, al mismo tiempo en que Justin Bieber acaricia tiernamente la pancita de Hailey.

Justin Bieber y Hailey esperan a su primer bebé. Imagen Justin Bieber / Instagram

En la publicación de Justin Bieber también se puede observar a su esposa lucir un vestido de novia, prenda con la que muestr por primera vez a su pancita de embarazo. En las siguientes imágenes, ambos aparecen posando desde el altar.

Así anunciaron que esperan a su primer hijo. Imagen Justin Bieber / Instagram

Hailey Bieber y las sospechas de su embarazo

Semanas atrás, Haile Bieber ya había levantado sospechas de embarazo al ser captada acariciando su pancita en uno de los conciertos de Drake, mientras que a finales de abril fue fotografiada caminando por las calles de Hawái luciendo outfits holgados.

Justin Bieber y Hailey Baldwin (nombre de soltera de la modelo) comenzaron su relación en 2016. La pareja se casó dos años después en un juzgado de la ciudad de Nueva York, y nuevamente en una ceremonia en Carolina del Sur en septiembre de 2019 .