Autoridades de Reynosa, ciudad donde algunos integrantes de Grupo Fugitivo desaparecieron, encontraron cinco cuerpos calcinados el 28 de mayo.

Las autoridades presumen que los miembros del grupo fueron "privados de la vida", e investigan si pertenecen a los músicos.

El hallazgo ocurrió en un "rancho apartado del municipio" alrededor de las 19:00 horas, según información extraoficial reportada por Infobae.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación como Infobae, Quadratín y Tribuna, los restos fueron encontrados en "avanzado estado de calcinación" y trasladados al Servicio Médico Forense para ser analizados. Según detallan, serán sometidos a pruebas de ADN para confirmar su identidad.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas aún no ha emitido un pronunciamiento formal que confirme la identidad de los cuerpos", explica Infobae.

La mañana de este jueves, la Vocería de seguridad de Tamaulipas informó que estos cuerpos "por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas".

Tras darse a conocer el hallazgo, familiares y amigos de los desaparecidos se reunieron en la Concatedral de Reynosa para encender veladoras y orar para que los músicos aparezcan.

Grupo Fugitivo. Imagen Grupo Fugitivo/Facebook

Lo que se sabe de la desaparición de integrantes de Grupo Fugitivo

Francisco Javier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales, integrantes de Grupo Fugitivo, fueron vistos por última vez tras una presentación en un bar en Reynosa, Tamaulipas la noche del 25 de mayo.

Un par de días después, la camioneta en la que viajaban los músicos fue encontrada en otra colonia y ya no tenía logotipos, ni contaba con signos de violencia. Tampoco estaba el remolque donde transportan sus instrumentos.

