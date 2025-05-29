Grupo Fugitivo

Grupo Fugitivo: encuentran 5 cuerpos calcinados e investigan si serían de los integrantes

Desde el 25 de mayo cinco de los integrantes de Grupo Fugitivo fueron reportados como desaparecidos, luego de haber acudido a una presunta presentación. Este 28 de mayo la fiscalía encontró cinco cuerpos calcinados.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Grupo Fugitivo: autoridades investigan hallazgo de cinco cuerpos calcinados en Reynosa

Autoridades de Reynosa, ciudad donde algunos integrantes de Grupo Fugitivo desaparecieron, encontraron cinco cuerpos calcinados el 28 de mayo.

Las autoridades presumen que los miembros del grupo fueron "privados de la vida", e investigan si pertenecen a los músicos.

PUBLICIDAD

El hallazgo ocurrió en un "rancho apartado del municipio" alrededor de las 19:00 horas, según información extraoficial reportada por Infobae.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación como Infobae, Quadratín y Tribuna, los restos fueron encontrados en "avanzado estado de calcinación" y trasladados al Servicio Médico Forense para ser analizados. Según detallan, serán sometidos a pruebas de ADN para confirmar su identidad.

Más sobre Grupo Fugitivo

Grupo Fugitivo fueron “incinerados” en una ladrillera: revelan nuevos y brutales detalles del crimen
0:53

Grupo Fugitivo fueron “incinerados” en una ladrillera: revelan nuevos y brutales detalles del crimen

Univision Famosos
Integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron “incinerados en un horno”, revelan autoridades
2 mins

Integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron “incinerados en un horno”, revelan autoridades

Univision Famosos
Mamá de vocalista de Grupo Fugitivo se resiste a creer que está muerto: lo espera para su cumpleaños
3 mins

Mamá de vocalista de Grupo Fugitivo se resiste a creer que está muerto: lo espera para su cumpleaños

Univision Famosos
Familiares de Grupo Fugitivo acusan al gobierno de mentir: "No se han encontrado objetos personales"
2 mins

Familiares de Grupo Fugitivo acusan al gobierno de mentir: "No se han encontrado objetos personales"

Univision Famosos
Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos
1:14

Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos

Univision Famosos
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo
1 mins

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo

Univision Famosos
Familiar de integrante de Grupo Fugitivo denuncia presunta extorsión tras alegada muerte de los artistas
2 mins

Familiar de integrante de Grupo Fugitivo denuncia presunta extorsión tras alegada muerte de los artistas

Univision Famosos
Fiscalía inicia proceso para recaudar muestras de ADN de familiares de Grupo Fugitivo
1 mins

Fiscalía inicia proceso para recaudar muestras de ADN de familiares de Grupo Fugitivo

Univision Famosos
¿Mhoni Vidente atinó en su predicción sobre Grupo Fugitivo? Esto dijo
0:59

¿Mhoni Vidente atinó en su predicción sobre Grupo Fugitivo? Esto dijo

Univision Famosos
Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”
1:00

Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”

Univision Famosos

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas aún no ha emitido un pronunciamiento formal que confirme la identidad de los cuerpos", explica Infobae.

La mañana de este jueves, la Vocería de seguridad de Tamaulipas informó que estos cuerpos "por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas".

Tras darse a conocer el hallazgo, familiares y amigos de los desaparecidos se reunieron en la Concatedral de Reynosa para encender veladoras y orar para que los músicos aparezcan.

Grupo Fugitivo.
Grupo Fugitivo.
Imagen Grupo Fugitivo/Facebook

Lo que se sabe de la desaparición de integrantes de Grupo Fugitivo

Francisco Javier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales, integrantes de Grupo Fugitivo, fueron vistos por última vez tras una presentación en un bar en Reynosa, Tamaulipas la noche del 25 de mayo.

Un par de días después, la camioneta en la que viajaban los músicos fue encontrada en otra colonia y ya no tenía logotipos, ni contaba con signos de violencia. Tampoco estaba el remolque donde transportan sus instrumentos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de Quadratín Michoacán, las autoridades habrían encontrado "rastros de sangre" en el lugar donde los habrían contratado para una supuesta presentación, sin embargo, era un terreno vacío, por lo que colectivos que ayudan en su búsqueda consideran que cayeron en una "trampa" y todo era una "cuartada para llevárselos".

Relacionados:
Grupo Fugitivodesaparición de personasTamaulipasDesaparicionesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD