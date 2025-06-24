Integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron “incinerados en un horno”, revelan autoridades

Video Integrantes de Grupo Fugitivo fueron “privados de la vida”: hay nueve detenidos

Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, confirmó que tres de los cinco integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron asesinados y que sus cuerpos fueron calcinados.

“Ser llevados a una ladrillera […] para, posteriormente, en dicho lugar, ser privados de la vida e incinerados en un horno de la ladrillera, para después colocar los restos aproximadamente a 300 metros de dicho lugar”, explicó en conferencia de prensa.

El titular de la dependencia puntualizó que peritos especializados localizaron y obtuvieron varios indicios “a los cuales el laboratorio de genética les extrajo perfiles que resultaron coincidentes con tres de las víctimas”.

“Por cuanto a los fragmentos óseos, los mismos continúan en análisis para la extracción de ADN contando para dicho efecto con el apoyo y la colaboración de la Fiscalía General de la República, a través del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal”, detalló.

Barrios Mojica no especificó quiénes son los músicos que fueron identificados gracias a los exámenes que se efectuaron.

Fue el miércoles 28 de mayo, alrededor de las 19:00 horas, que autoridades de Reynosa, Tamaulipas, encontraron cinco cuerpos calcinados en “un rancho apartado del municipio”, reportó Infobae.

En un tuit, el gobierno estatal adelantó que, “por las características preliminares”, esos restos “pudieran corresponder a las personas no localizadas”.

Francisco Xavier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales, integrantes de Grupo Fugitivo, fueron “privados de la libertad” la noche del 25 de mayo.

El funcionario pormenorizó que, aquel día, en “un tiradero de basura clandestino”, los cuatro artistas y su representante “fueron agredidos por sujetos armados”.

El 29 de mayo, Barrios Mojica dio a conocer que por este crimen ya habían detenido a nueve “probables responsables”, quienes serían elementos del “Cártel del Golfo, fracción Los Metros”.

Giran orden de aprehensión contra sospechosos

Hoy, Irving Barrios Mojica igualmente informó que un juez de control giró orden de aprehensión en contra de supuestos implicados en el asesinato de los integrantes de Grupo Fugitivo. Se trata de:

Brian ‘O’, alias ‘Cosmos’

José ‘C’, alias ‘El Payaso’

Heriberto ‘C’, alias ‘El Burger’

Lino ‘B’, alias ‘El Didi’

Jaime ‘S’, alias ‘Terro’

Marco ‘G’, alias ‘Machorra’

Jose ‘P’, alias ‘Güero Nice’ o ‘El Gordo’

Mario ‘L’, alias ‘Chuco’ o ‘Chuco piedras’

Ulises ‘R’, alias ‘M40’ o ‘Fayuca’

Alfredo ‘L’, alias ‘Panchito’

Alfredo ‘B’

Fernando ‘H’

Juan ‘M’

El Fiscal externó que consideran que los 10 primeros individuos “forman parte” del Cártel del Golfo, fracción Los Metros, al igual que los aprehendidos anteriormente Santos ‘N’, alías ‘M47’; Raúl ‘N’ y Alejandro de Jesús ‘N’.

Las autoridades, además, ofrecieron una recompensa para quien proporcione datos certeros que ayuden a la localización de Jose ‘P’, alias ‘Güero Nice’ o ‘El Gordo’; Mario ‘L’, alias ‘Chuco’ o ‘Chuco piedras’, y Alfredo ‘L’, alias ‘Panchito’.