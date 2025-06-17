Mamá de vocalista de Grupo Fugitivo se resiste a creer que está muerto: lo espera para su cumpleaños

Video Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos

Sonia Elizabeth, madre de Francisco Xavier Vázquez, vocalista de Grupo Fugitivo, no pierde la esperanza de que su hijo esté vivo aunque las autoridades aseguren que él y otros 4 integrantes de la agrupación fueron asesinados.

En las últimas horas, la señora ha publicado una serie de mensajes en Facebook que muestran el rechazo a que su hijo de 21 años ya no esté en este mundo tras el brutal crimen del que habría sido víctima junto con sus otros compañeros pues al parecer sus cuerpos habrían sido hallados calcinados.

Mamá de integrante de Grupo Fugitivo publica mensajes

Una de las publicaciones más estremecedoras que hizo la madre de Francisco Xavier Vázquez fue la que replicó por parte de otra persona y que compartió una foto del cantante alusiva al Día del Padre.

"Sé que no fue un feliz Día del Padre para ti, hermanito, pero verás que pronto estarás de nuevo en casa y tendremos años para festejarte tu día como se debe", se lee.

La madre del cantante retomó la imagen este 17 de junio y agregó estas palabras para su hijo: "Ya se acerca tu cumpleaños y solo espero que ya estés en casa para consentirte en tu día".

La madre de Francisco Xavier, vocalista de Grupo Fugitivo, no pierde la esperanza de que su hijo esté vivo. Imagen Sonia Elizabeth/Facebook



Dos días antes, la señora hizo otra publicación en la que quedó en evidencia que para ella aún hay fe de que su querido hijo seguiría vivo.

"Te extraño. Ya 3 semanas sin escucharte. Te sigo buscando con la esperanza de encontrarte, mi niño", escribió.

La madre de Francisco Xavier Vázquez duce que sigue en su búsqueda, pese a la versión de las autoridades. Imagen Sonia Elizabeth/Facebook



Los otros compañeros de Francisco Xavier Vázquez que han sido dados por muertos por las autoridades son: José Francisco Morales (23 años), Víctor Manuel Garza (21), Livan Edyberto Solís (27) y Nemesio Antonio Durán (40).

El caso de Grupo Fugitivo

El pasado 29 de mayo, los cuerpos de los integrantes de Grupo Fugitivo fueron encontrados en la ciudad norteña de Reynosa, fronteriza con Texas, según informaron las autoridades.

Los músicos, que tocaban en fiestas y bailes locales de la región, habían sido reportados como desaparecidos desde el domingo 25 de mayo.

La Fiscalía estatal de Tamaulipas, que investigaba su desaparición, informó que los hombres fueron secuestrados alrededor de las 10 de la noche de ese día mientras viajaban en una camioneta camino a un local donde los habían contratado para tocar.

Sus cuerpos fueron encontrados en las afueras de Reynosa. La Fiscalía informó que nueve sospechosos, presuntos miembros de una facción del Cártel del Golfo, con fuerte presencia en la ciudad, fueron arrestados por estar presuntamente involuctados en los hechos.

El día en que aseguraron que fueron hallados muertos, las autoridades no negaron los informes de los medios locales de que los cuerpos habían sido quemados.

Las familias de las víctimas alegan que no hay pruebas fehacientes de que los cuerpos encontrados sean los de los artistas.