Familiares de Grupo Fugitivo acusan al gobierno de mentir: "No se han encontrado objetos personales"

Video Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos

Los familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo continúan en la certidumbre, pues según denunciaron, las autoridades siguen sin darles información sobre el caso.

El 28 de mayo el fiscal general del estado de Tamaulipas reportó que habían encontrado cinco cuerpos calcinados en un predio y les estaban practicando las pruebas necesarias para conocer la identidad de los restos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las familias de los desaparecidos señalaron que el presunto hallazgo no eran cuerpos, sino "restos óseos calcinados” que, según detallaron en el programa radiofónico “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar", no contenían “ningún indicio” de que pertenecieran a los músicos.

Según sus declaraciones, los resultados de las pruebas de ADN se tardarán entre "cuatro y seis meses".

De acuerdo con el reporte del diario El Financiero, los familiares de los afectados piden a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que “intervenga en el caso” para que la Fiscalía General de la República haga "una segunda valoración", pues confían más en la institución federal que en la estatal.

Según el mencionado medio, "sospechan que se pudo tratar de una confusión porque hay un grupo musical que se llama Los Fugitivos, que tienen más historia, han realizado giras y tienen club de fans, mientras que Grupo Fugitivo apenas tenía año y medio de su creación".

Familiares de desaparecidos señalan al gobierno de mentir

Las familias de José Francisco Morales Martínez, Francisco Javier Vázquez Osorio, Livan Edyberto Solís De la Rosa, Nemesio Antonio Durán Rodríguez y Víctor Manuel Garza Cervantes, señalaron al gobierno de Tamaulipas de mentir, pues aseguran que Américo Villarreal, gobernador del estado, no los ha atendido de manera cercana como se ha mencionado.

También hicieron responsable al gobierno de cualquier cosa que les pueda pasar, ya que han recibido diversas amenazas y extorsiones.

PUBLICIDAD

"Hacemos responsable al Gobierno del estado de Tamaulipas, por nuestra seguridad y la de nuestras familias, por la mala difusión de la información que se dio. Venimos a pedir que nos den seguridad", exigieron en la entrevista.

¿Acusan a las autoridades de mentir sobre las pruebas?

Los familiares también desmintieron que los supuestos restos calcinados que encontraron pertenezcan a los integrantes de Grupo Fugitivo.

" No se han encontrado objetos personales y es falso que en la colonia donde se iban a presentar se encontraron restos de sangre. La agrupación ni siquiera llegó al lugar donde los contrataron", explicaron en la entrevista.

También informaron que se reunieron con el subsecretario de Gobernación, quien les ofreció su apoyo en la búsqueda, pues dijo que podría ser posible "que la Fiscalía General de la República atraiga el caso".

"No buscamos culpables, solo queremos a los chicos de regreso", externaron las familias de los músicos.