Grupo Fugitivo habría caído en una "trampa" "para llevárselos": colectivos se unen a la búsqueda

Cinco integrantes de la agrupación desaparecieron, luego de que acudieran a un lugar en Reynosa, Tamaulipas, donde supuestamente los habían contratado para tocar.

Por:
Ashbya Meré.
Cinco de los integrantes del Grupo Fugitivo continúan desaparecidos desde la noche del domingo 25 de mayo, luego de haber asistido a una supuesta presentación en Reynosa, Tamaulipas, en México.

De acuerdo con Edith González, líder del colectivo 'Amor por los Desaparecidos', los jóvenes músicos cayeron en una "trampa", pues el lugar en el que fueron citados no existía.

"Desconocemos, solamente como normalmente mandaban su agenda, como normalmente acudían y en esta ocasión era una cuartada para llevárselos", explicó la mujer al periodista Samuel Cuervo, para Milenio Televisión.

"Los mandan a citar a una dirección y al momento en que llegan a la dirección, pues no existía tal palapa como referían, estaba en abandono. Posteriormente llega otro integrante y refiere que los integrantes no estaban", añadió Edith González respecto a otro de los músicos que llegó tarde al presunto lugar.

¿Integrantes de Grupo Fugitivo habían recibido amenazas?

De acuerdo con la líder del colectivo 'Amor por los Desaparecidos', los jóvenes no habrían recibido ningún tipo de intimidación.

"Son cinco integrantes jóvenes, que al parecer no referían alguna problemática o alguna seña de que tuvieran algún conflicto o algo, eran jóvenes que hacían su labor de trabajo, no había una amenaza".

Grupo Fugitivo
Grupo Fugitivo
Imagen Grupo Fugitivo/Facebook

Los avances en la investigación

La fiscalía del estado de Tamaulipas inició la investigación de la desaparición de cinco de los integrantes de Grupo Fugitivo, luego de que sus familiares interpusieran la denuncia.

"De momento no están involucradas las autoridades federales, en esta ocasión las autoridades sí han estado trabajando desde el día uno, desde que la familia acudió a poner la denuncia, la fiscalía especializada. En ese mismo día fue localizada la camioneta en donde iban", informó Edith González en la entrevista.

También explicó que hasta el momento a los familiares de los desaparecidos no les han solicitado rescate.

" No han pedido ningún tipo de rescate, de dinero, en esta ocasión tornaría la investigación de combate de secuestros. El único reporte verídico que se dio es la localización de la estampilla que se le quitó a la camioneta y una prenda, un calcetín, se localizó cerca de donde se los llevan", señaló.

González también informó que la búsqueda de los músicos se está llevando a cabo en colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y otros colectivos.

Grupo Fugitivo es una agrupación musical originaria de Reynosa, Tamaulipas, dedicada principalmente a la música norteña.

