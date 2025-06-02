Familiar de integrante de Grupo Fugitivo denuncia presunta extorsión tras alegada muerte de los artistas

Video Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”

Clara Martínez Lizcano, tía de José Francisco Morales Martínez, uno de los cinco integrantes de Grupo Fugitivo que, de acuerdo con autoridades mexicanas, fueron asesinados tras ser secuestrados, denunció estar siendo extorsionada.

Fue el pasado 27 de mayo cuando trascendió la desaparición de Morales y sus compañeros, Francisco Xavier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza, tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas.

La tarde del jueves 29, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas afirmó en conferencia de prensa que los músicos y su representante “desafortunadamente fueron privados de la vida”.

Tras ese informe, los familiares de los artistas y el también fotógrafo señalaron que a ellos no se les había notificado al respecto y rechazaron que sus seres queridos hayan fallecido.

“Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos y no es cierto, no sabemos nada”, dijo la madre de Vázquez.

Tía de integrante de Grupo Fugitivo denuncia extorsión

Horas después de que la dependencia aseverara que los miembros de Grupo Fugitivo fueron víctimas de un homicidio, Clara Martínez Lizcano, cuyo sobrino es José Francisco Morales Martínez, dio a conocer una delicada situación.

“Obviamente desde el día martes me están amenazando, extorsionando y mintiendo, sólo jugando con mis sentimientos y queriendo que yo caiga”, escribió en un ‘post’ de Facebook el 30 de mayo.

“Las personas cercanas saben cómo me decía él… No digan mama… y si quieren dinero, trabajen pin… huevon… No jueguen con uno, ya estoy harta de ustedes”, añadió.

“¡Yo sólo quiero encontrarlo, no andar jugando!”, sentenció, “¡reporten, que se les caiga el teatrito!”, pidió a los usuarios de la red social.

Ella acompañó esta misiva con la captura de pantalla de un mensaje que le habría llegado desde un perfil bajo el nombre “José Francisco Kito”.

“Tiara, ayúdame. Tengo rati intentando me comunicar contigo [sic]. Ayúdanos. Nos están pidiendo demasiado dinero para soltarnos”, se lee en el texto de la imagen.

“Tía, necesito de tu ayuda”, se puede apreciar que escribieron luego de realizar una llamada de audio, que Martínez no contestó.

Clara Martínez Lizcano, tía de José Francisco Morales, integrante de Grupo Fugitivo, denunció la situación que atraviesa. Imagen Clara Martínez Lizcano/Facebook

Siguen la búsqueda de integrante de Grupo Fugitivo

Este domingo 1 de junio, Clara Martínez Lizcano dejó claro en la plataforma digital que ella continúa tratando de localizar a su sobrino José Francisco Morales Martínez, guitarrista de Grupo Fugitivo.

“Sigo buscándote, mi amor de tía. Por favor, entréguenmelo vivo, no tomaremos represarías en nadie, ni se levantarán denuncias en ningún lado. ¡Sólo pido me lo entreguen vivo y a salvo!”, anotó en una publicación.

“Tiéntense el corazón, estoy desesperada”, sumó junto con una ‘selfie’ en la que aparece el joven de únicamente 23 años.