Fiscalía inicia proceso para recaudar muestras de ADN de familiares de Grupo Fugitivo

Video Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha comenzado a recabar muestras de ADN a los familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo, para comenzar con las pruebas que ayuden a esclarecer si los cuerpos calcinados que fueron encontrados la tarde del 28 de mayo pertenecen a los músicos.

Según el medio Hoy Tamaulipas, la recolección de muestras biológicas habría comenzado la noche del 29 de mayo y hasta ese entonces solo habían acudido tres personas.

Madres de desaparecidos rechazan versión de la fiscalía

El 29 de mayo el fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, informó que habían detenido a nueve sujetos presuntamente involucrados en la desaparición de los jóvenes y serían parte de una célula del Cártel del Golfo. También señaló que se incautaron nueve armas de fuego y dos vehículos tipo SUV.

Sobre el hallazgo de los cuerpos calcinados que fueron encontrados un predio de la colonia Aquiles Serdán el 28 de mayo, señaló que el proceso de pruebas para esclarecer la identidad continuaba.

"Los restos calcinados se está procesando el lugar de los hechos, no podemos, sería muy aventurado dar alguna información mayor", dijo en la conferencia de prensa.

Tras la reunión con los medios de comunicación, familiares de los desaparecidos exigieron pronta respuesta a las autoridades.

" Queremos certeza, no suposiciones", expresó uno de los familiares durante una protesta frente a la sede de la fiscalía.

Familiares de detenidos niegan acusaciones

Esposas de algunos de los detenidos externaron su inconformidad por el arresto de sus parejas, pues aseguran que son inocentes y señalaron que las autoridades utilizaron violencia cuando los sustrajeron de sus hogares alrededor de las 5 de la mañana del 29 de mayo.

Exigieron que les revelaran en dónde estaban resguardados, pues no les habían dado ninguna información sobre su paradero.