Grupo Fugitivo

Fiscalía inicia proceso para recaudar muestras de ADN de familiares de Grupo Fugitivo

Familiares de los desaparecidos acudieron a la fiscalía para que sus muestras biológicas fueran tomadas. Las pruebas de ADN ayudarán a esclarecer si los cuerpo calcinados que encontraron pertenecen a los músicos.

Por:
Univision
Video Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha comenzado a recabar muestras de ADN a los familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo, para comenzar con las pruebas que ayuden a esclarecer si los cuerpos calcinados que fueron encontrados la tarde del 28 de mayo pertenecen a los músicos.

Según el medio Hoy Tamaulipas, la recolección de muestras biológicas habría comenzado la noche del 29 de mayo y hasta ese entonces solo habían acudido tres personas.

PUBLICIDAD

Madres de desaparecidos rechazan versión de la fiscalía

Más sobre Grupo Fugitivo

Grupo Fugitivo fueron “incinerados” en una ladrillera: revelan nuevos y brutales detalles del crimen
0:53

Grupo Fugitivo fueron “incinerados” en una ladrillera: revelan nuevos y brutales detalles del crimen

Univision Famosos
Integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron “incinerados en un horno”, revelan autoridades
2 mins

Integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron “incinerados en un horno”, revelan autoridades

Univision Famosos
Mamá de vocalista de Grupo Fugitivo se resiste a creer que está muerto: lo espera para su cumpleaños
3 mins

Mamá de vocalista de Grupo Fugitivo se resiste a creer que está muerto: lo espera para su cumpleaños

Univision Famosos
Familiares de Grupo Fugitivo acusan al gobierno de mentir: "No se han encontrado objetos personales"
2 mins

Familiares de Grupo Fugitivo acusan al gobierno de mentir: "No se han encontrado objetos personales"

Univision Famosos
Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos
1:14

Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos

Univision Famosos
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo
1 mins

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo

Univision Famosos
Familiar de integrante de Grupo Fugitivo denuncia presunta extorsión tras alegada muerte de los artistas
2 mins

Familiar de integrante de Grupo Fugitivo denuncia presunta extorsión tras alegada muerte de los artistas

Univision Famosos
¿Mhoni Vidente atinó en su predicción sobre Grupo Fugitivo? Esto dijo
0:59

¿Mhoni Vidente atinó en su predicción sobre Grupo Fugitivo? Esto dijo

Univision Famosos
Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”
1:00

Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”

Univision Famosos
¿Quién es el integrante de Grupo Fugitivo que no asesinaron?: esto lo salvó
2 mins

¿Quién es el integrante de Grupo Fugitivo que no asesinaron?: esto lo salvó

Univision Famosos

El 29 de mayo el fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, informó que habían detenido a nueve sujetos presuntamente involucrados en la desaparición de los jóvenes y serían parte de una célula del Cártel del Golfo. También señaló que se incautaron nueve armas de fuego y dos vehículos tipo SUV.

Sobre el hallazgo de los cuerpos calcinados que fueron encontrados un predio de la colonia Aquiles Serdán el 28 de mayo, señaló que el proceso de pruebas para esclarecer la identidad continuaba.

"Los restos calcinados se está procesando el lugar de los hechos, no podemos, sería muy aventurado dar alguna información mayor", dijo en la conferencia de prensa.

Tras la reunión con los medios de comunicación, familiares de los desaparecidos exigieron pronta respuesta a las autoridades.

" Queremos certeza, no suposiciones", expresó uno de los familiares durante una protesta frente a la sede de la fiscalía.

Familiares de detenidos niegan acusaciones

Esposas de algunos de los detenidos externaron su inconformidad por el arresto de sus parejas, pues aseguran que son inocentes y señalaron que las autoridades utilizaron violencia cuando los sustrajeron de sus hogares alrededor de las 5 de la mañana del 29 de mayo.

Exigieron que les revelaran en dónde estaban resguardados, pues no les habían dado ninguna información sobre su paradero.


Relacionados:
Grupo FugitivoADNTamaulipasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD