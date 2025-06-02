Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo

Video Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos

La tarde del lunes 2 de junio, el Gabinete de Seguridad de Reynosa, Tamaulipas, informó sobre la detención de Santos ‘N’, alías ‘M-47’ o ‘El Jimmy’, quien sería el autor intelectual del secuestro y asesinato de los cinco integrantes de Grupo Fugitivo.

El sujeto sería jefe operativo del Cártel del Golfo y de acuerdo con las primeras investigaciones, estaría identificado como colaborador de confianza de César ‘N’, alías ‘El Primito’, jefe de la facción ‘Metros’ y, supuestamente, uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas.

Junto al hombre, las autoridades mexicanas también detuvieron a otros dos sujetos identificados como Raúl ‘N’ y Jesús Alejandro ‘N’. Su arresto sería resultado de tres cateos en Reynosa.

¿Qué le pasó a Grupo Fugitivo?

Los integrantes de Grupo Fugitivo (cuatro músicos y su representante) desaparecieron la noche del domingo 25 de mayo cuando se dirigían a una fiesta privada en la ciudad de Reynosa.