Grupo Fugitivo

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo

Las autoridades mexicanas reportaron el arresto de un hombre que estaría implicado en el secuestro y asesinato de los cinco integrantes de Grupo Fugitivo.

Por:
Univision
Video Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos

La tarde del lunes 2 de junio, el Gabinete de Seguridad de Reynosa, Tamaulipas, informó sobre la detención de Santos ‘N’, alías ‘M-47’ o ‘El Jimmy’, quien sería el autor intelectual del secuestro y asesinato de los cinco integrantes de Grupo Fugitivo.

El sujeto sería jefe operativo del Cártel del Golfo y de acuerdo con las primeras investigaciones, estaría identificado como colaborador de confianza de César ‘N’, alías ‘El Primito’, jefe de la facción ‘Metros’ y, supuestamente, uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas.

PUBLICIDAD

Más sobre Grupo Fugitivo

Grupo Fugitivo fueron “incinerados” en una ladrillera: revelan nuevos y brutales detalles del crimen
0:53

Grupo Fugitivo fueron “incinerados” en una ladrillera: revelan nuevos y brutales detalles del crimen

Univision Famosos
Integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron “incinerados en un horno”, revelan autoridades
2 mins

Integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron “incinerados en un horno”, revelan autoridades

Univision Famosos
Mamá de vocalista de Grupo Fugitivo se resiste a creer que está muerto: lo espera para su cumpleaños
3 mins

Mamá de vocalista de Grupo Fugitivo se resiste a creer que está muerto: lo espera para su cumpleaños

Univision Famosos
Familiares de Grupo Fugitivo acusan al gobierno de mentir: "No se han encontrado objetos personales"
2 mins

Familiares de Grupo Fugitivo acusan al gobierno de mentir: "No se han encontrado objetos personales"

Univision Famosos
Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos
1:14

Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos

Univision Famosos
Familiar de integrante de Grupo Fugitivo denuncia presunta extorsión tras alegada muerte de los artistas
2 mins

Familiar de integrante de Grupo Fugitivo denuncia presunta extorsión tras alegada muerte de los artistas

Univision Famosos
Fiscalía inicia proceso para recaudar muestras de ADN de familiares de Grupo Fugitivo
1 mins

Fiscalía inicia proceso para recaudar muestras de ADN de familiares de Grupo Fugitivo

Univision Famosos
¿Mhoni Vidente atinó en su predicción sobre Grupo Fugitivo? Esto dijo
0:59

¿Mhoni Vidente atinó en su predicción sobre Grupo Fugitivo? Esto dijo

Univision Famosos
Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”
1:00

Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”

Univision Famosos
¿Quién es el integrante de Grupo Fugitivo que no asesinaron?: esto lo salvó
2 mins

¿Quién es el integrante de Grupo Fugitivo que no asesinaron?: esto lo salvó

Univision Famosos

Junto al hombre, las autoridades mexicanas también detuvieron a otros dos sujetos identificados como Raúl ‘N’ y Jesús Alejandro ‘N’. Su arresto sería resultado de tres cateos en Reynosa.

¿Qué le pasó a Grupo Fugitivo?

Los integrantes de Grupo Fugitivo (cuatro músicos y su representante) desaparecieron la noche del domingo 25 de mayo cuando se dirigían a una fiesta privada en la ciudad de Reynosa.

El 28 de mayo, la Fiscalía de Tamaulipas reportó el hallazgo de cinco cuerpos calcinados. Mientras que el 30 de mayo confirmaron que los cuerpos correspondían a los integrantes del grupo de regional mexicano.

Relacionados:
Grupo FugitivoMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD