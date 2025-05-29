Integrantes de Grupo Fugitivo fueron asesinados, presumen autoridades: hay detenidos

Video Integrantes de Grupo Fugitivo fueron “privados de la vida”: hay nueve detenidos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio a conocer la presumible muerte de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo que desaparecieron a inicios de esta semana.

“Al momento, existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida”, dijo el doctor Irving Barrios en conferencia de prensa la tarde de este 29 de mayo.

PUBLICIDAD

Francisco Xavier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales son los miembros de la agrupación que eran buscados desde el lunes.

Barrios puntualizó que los familiares de los artistas “están acompañados” y que “gente de la Comisión de Víctimas” del gobierno estatal para “atender esta circunstancia”.

En su declaración, él no confirmó ni desmintió que los restos que encontraron la tarde de este miércoles correspondan a los músicos: “Está procesándose el lugar de los hechos, sería muy aventurado dar una información mayor”.

Hay detenidos y serían miembros de cártel

El representante de la dependencia informó que ya aprehendieron a presuntos responsables por estos homicidios.

“Las fuerzas del orden estatal y federal lograron la detención de nueve individuos considerados probables responsables de los hechos mencionados”, enunció.

“Se tiene conocimiento que son integrantes de una célula criminal del grupo delictivo Cártel del Golfo, fracción Los Metros, que tiene su rango de operación en la ciudad de Reynosa”, agregó.

Barrios puntualizó que los elementos de la policía “aseguraron nueve armas de fuego y dos vehículos tipo Tsuru”.

“El lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida los integrantes del grupo musical Fugitivo”, señaló.

Localizan cuerpos calcinados en medio de búsqueda de integrantes de Grupo Fugitivo

El miércoles 28 de mayo, alrededor de las 19:00 horas, autoridades de Reynosa localizaron cinco cuerpos calcinados en “un rancho apartado del municipio”, reportó Infobae.

PUBLICIDAD

Por medio de un mensaje en X (antes Twitter), el gobierno del estado de Tamaulipas especificó que el hallazgo se produjo derivado “de la búsqueda para la localización de los integrantes” de Grupo Fugitivo.

“Las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida, que por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas”, puntualizó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó que se “está trabajando muy de cerca con Tamaulipas y todo esto lo informaría el Gabinete de Seguridad”.

¿Qué ocurrió con los integrantes de Grupo Fugitivo?

Fue la mañana del martes 27 de mayo cuando se reportó la desaparición de varios de los integrantes de Grupo Fugitivo, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió fichas de búsqueda.

De acuerdo con la información, Francisco Xavier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales fueron vistos por última vez luego de que ofrecieran una presentación en un bar en Reynosa, Tamaulipas, la noche del 25 de mayo.

Horas más tarde, la camioneta en la que los músicos viajaban fue localizada en una colonia aledaña y ya no contaba con logotipos. No presentaba tampoco signos de violencia.

Según Quadratin Michoacán, las autoridades presuntamente encontraron “rastros de sangre” en el sitio donde los habrían contratado para un supuesto concierto, el cual resultó ser un terreno vacío.

"Los integrantes de la agrupación musical fueron privados de su libertad alrededor de las 22 horas del domingo 25 de mayo cuando se trasladaban a bordo de una camioneta GNC negra a un evento privado en la colonia Riveras del Río en la ciudad de Reynosa", arrojaron las primeras investigaciones, informó Irving Barrios.

PUBLICIDAD

Por lo anterior, colectivos que ayudaron en la búsqueda de los artistas indicaron que consideraban que ellos cayeron en una “trampa” y todo se trató de “una cuartada para llevárselos”.

En medio de su desesperación, familiares de las víctimas manifestaron la petición de que sus seres queridos regresaran sanos y salvos.