Grupo Fugitivo desaparece en México: lo que se sabe de los 5 integrantes

Video El último video de Grupo Fugitivo antes de su desaparición: esto se sabe

La mañana de este martes 27 de mayo se reportó la desaparición de Grupo Fugitivo. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió fichas de búsqueda para localizar a los cinco integrantes, quienes habrían desaparecido luego de cumplir con una presentación en Tamaulipas, México.

Lo que se sabe de su desaparición

De acuerdo con las fichas de búsqueda, los integrantes de Grupo Fugitivo fueron vistos por última vez el domingo 25 de mayo en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, México. Los músicos mexicanos se habían presentado en Riberas de Rancho Grande esa noche.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas reveló esta mañana que los cinco hombres desaparecidos se identifican como: Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años; Livan Edyberto Solís de la Rosa, de 27 años; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años.

En las últimas horas se reportó un perfil falso de la agrupación en Instagram en donde los cinco integrantes estarían pidiendo ayuda. Sin embargo, esta información fue negada por sus familiares, quienes reportaron que desde su presentación del domingo, sus celulares “permanecen apagados”, según ‘El Financiero’.

¿Quiénes son Grupo Fugitivo?

Grupo Fugitivo pertenece al género de regional mexicano. Los integrantes son conocidos en Tamaulipas por presentarse en eventos locales.

La mayoría de sus integrantes son jóvenes de entre 20 y 23 años, según sus fichas de búsqueda. Previo a reportarse su desaparición, Grupo Fugitivo compartió en Instagram su deseo por tocar en Estados Unidos.

"Nos vemos en un rato más en McAllen Texas. Puro Fugitivo, cruzando fronteras. (No se crean, nada más la foto en el lado mexicano, pero esperemos un día poder extendernos a los Estados Unidos)", escribieron la noche de su desaparición.