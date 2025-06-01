Grupo Firme

Grupo Firme no puede entrar a EEUU por dificultad con sus visas: cancelan concierto

Grupo Firme confirmó que se encuentra sin visas estadounidenses lo que los llevó a cancelar una presentación programada este fin de semana en California. Esto ocurre después de que el Departamento de Estado de EEUU revocara las visas de varios músicos mexicanos por tocar un género musical que, según la autoridad de este país, glorifica la violencia de los cárteles.

Por:
Univision y AP
Video ¿Les cancelaron las visas? Eduin Caz responde si Grupo Firme tiene problemas para entrar a EEUU

La popular banda de música regional mexicana Grupo Firme anunció el viernes 30 de mayo que canceló una presentación que tenía este fin de semana en un festival de California luego de que la Embajada de Estados Unidos decidiera someter a una revisión administrativa las visas de los músicos.

En abril pasado, ellos habían negado a 'Ventaneando' tener problemas con ese documento en medio de una serie de aparentes cancelaciones de visas hacia artistas de regional mexicano.

¿Qué pasó con Grupo Firme y sus visas?

La agrupación liderada por Eduin Caz dijo en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram que las visas de la agrupación y del equipo de Music VIP se encuentran en " proceso administrativo por parte de la Embajada de Estados Unidos".

No ofrecieron de manera inmediata detalles sobre las implicaciones de esta decisión ni sobre las razones que llevaron a esa medida por parte del gobierno de EEUU.

Un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México indicó que los casos de visas son confidenciales, según la legislación estadounidense, por lo que no se puede dar detalles de los casos individuales.

Debido al problema, Grupo Firme decidió ahora cancelar la presentación que tenía programada para este 1 de junio en La Onda Fest que se realiza en la ciudad de Napa Valley, California.

¿Qué está pasando con las visas y el regional mexicano?

El caso de Grupo Firme se da dos meses después de que el Departamento de Estado de EEUU revocara las visas de la agrupación musical mexicana Los Alegres del Barranco, luego de que se proyectaran imágenes del líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación en un concierto suyo en el estado occidental de Jalisco.

En medio de esa polémica, Grupo Firme anunció en abril pasado que dejaría de cantar corridos "ficticios" en sus conciertos.

En febrero pasado, apareció una presunta narcomanta en Tijuana dirigida al grupo. En ella se les advertiría de no presentarse en el Carnaval de Mazatlán en marzo.

Mientras tanto, el caso de Los Alegres del Barranco desató una fuerte polémica y avivó las críticas contra el popular género del "narcocorrido", que tiene entre sus principales seguidores a los jóvenes.

La controversia llevó a algunos estados de México a prohibir la difusión de ese género en eventos públicos.

A inicios de mayo, un juez estatal vinculó a proceso a los integrantes de Los Alegres del Barranco por presunta apología del delito al mostrar en su presentación imágenes del capo Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho'.

Además de Grupo Firme, Julión Álvarez confirmó hace una semana la "cancelación" de su visa de trabajo por parte de las autoridades de EEUU.

Esto solo a horas de que el pasado 24 de mayo se presentara en un concierto en Arlington, Texas, lo que lo llevó a cancelarlo.

