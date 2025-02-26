Grupo Firme

Grupo Firme recibe amenaza de muerte con presunta narcomanta y restos humanos

La banda dirigida por Eduin Caz presuntamente recibió una advertencia para que no se presente en el Carnaval de Mazatlán, el próximo 1 de marzo. Las autoridades ya investigan.

Por:
Dayana Alvino.
Video Este es el lugar donde murió miembro de Grupo Firme: así lo despiden Eduin Caz y la banda 

Grupo Firme recibió una fuerte amenaza presuntamente mediante una narcomanta, la cual estaba acompañada de restos humanos.

De acuerdo con diario Reforma, este martes 25 de febrero, “autoridades estatales” informaron que la advertencia fue encontrada en un puente de la colonia La Gloria, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

¿Cuál es la advertencia contra Grupo Firme?

Según el medio, reportes a los servicios de emergencia indicaron que en dicho lugar, sobre la carretera Tijuana-Rosarito, había “una caja de color verde con la cabeza de un hombre en su interior”.

Además, estaba una manta de tela blanca con el escrito: “Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán, los vamos a matar a todos”.

“Recuerden que ustedes viven en Tijuana”, continúa el mensaje, “hasta el que pone las luces vamos a matarles (sic)”.

Imagen Despierta América/Instagram

Ante el hecho, la Fiscalía de Baja California recopiló las evidencias para iniciar con las averiguaciones correspondientes.

Por su parte, el Ejército y la Guardia Nacional implementaron un operativo de apoyo a la policía local para dar con los responsables de la muerte del individuo a quien pertenece dicha parte del cuerpo.

En la página oficial del Carnaval de Mazatlán 2025 se puede corroborar que la agrupación liderada por Eduin Caz está programada para presentarse el sábado 1 de marzo.

La banda engalanará la Coronación de la Reina, la cual se realizará a las 18:30 horas en el Estadio Teodoro Mariscal, expone el calendario.

Al momento, ni los organizadores del evento ni los intérpretes de éxitos como ‘Ya supérame’ y ‘El amor de su vida’ se han pronunciado sobre si se cancelará su actuación.

Imagen Carnaval de Mazatlán/Instagram

Artistas amenazados en el pasado

Después de la aparición de la misiva, Grupo Firme se une a una lista de artistas que han sido intimidados previamente.

En octubre de 2023, Peso Pluma fue víctima, igualmente en la ciudad fronteriza, de palabras en contra de su integridad pues daría un ‘show’, que finalmente ya no ofreció.

A inicios de este 2025, la asociación criminal “Jalisco Mata Salas” habría advertido a Natanael Cano y Tito Torbellino por supuestamente estar coludido con “Los Salazar”: “Serán fusilados”.

