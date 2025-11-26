Grupo Firme es investigado por ‘desafiar’ a las autoridades: este es el delito que les imputan
Autoridades locales de La Paz, Baja California Sur, en México, abrieron una carpeta de investigación contra Grupo Firme. Este es el delito que le imputan a la agrupación liderada por Eduin Caz.
Grupo Firme es investigado por ‘desafiar’ a las autoridades mexicanas durante su presentación del 22 de noviembre en La Paz, Baja California Sur, donde, a petición del público interpretaron el tema ‘Se fue la Pantera’.
¿Qué pasó en el concierto de Grupo Firme?
De cuerdo con un video que circula en redes sociales, durante su presentación en La Paz, el público le solicitó en varias ocasiones a Eduin Caz que interpretara el tema ‘Se fue la Pantera’.
“¿Oficial se puede cantar la Pantera aquí? La autoridad dice que no y yo hago caso”, declaró. “Pero tenemos muchas más canciones para amanecernos”, insistió.
Aunque al principio Eduin Caz se negó a interpretar el corrido, ante la insistencia del público, sonaron los primeros acordes.
“Déjame la pienso… Ya, ya la voy a pensar… Ya no les dije que no, espérenme tantito”, pidió. “¡Ya ni modo!, pues si nos apagan el concierto a ¡chin* a su madre!”, expresó.
Abren carpeta de investigación contra Grupo Firme
Ante esta situación, N+ reportó que las autoridades locales abrieron una carpeta de investigación en contra de Grupo Firme por el presunto delito de “apología del delito”.
Según la denuncia presentada por la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, la canción estaría haciendo alusión a Dámaso López Núñez ‘El Licenciado’, un narcotraficante del Cártel de Sinaloa.
Este miércoles 26 de noviembre, la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, de La Paz, señaló en conferencia que si la fiscalía le solicita información al ayuntamiento sobre la presentación de Grupo Firme, su administración la brindará porque buscan erradicar la violencia.
“Lamentablemente, con los narcocorridos se siembran otras semillas. Hay gente que a lo mejor ni conoce esos ambientes, pero se promueven como si fueran necesarios, naturales, como si no pasara nada, pero lo que se dice genera algo. Si yo estoy en un ambiente en donde me están incitando a acciones negativas, a violentar, a consumir, a matar, pues no estamos sordos, y más con quienes son vulnerables, que son quienes todavía no tienen esta conciencia, que son las infancias", destacó.