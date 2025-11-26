Grupo Firme

Grupo Firme es investigado por ‘desafiar’ a las autoridades: este es el delito que les imputan

Autoridades locales de La Paz, Baja California Sur, en México, abrieron una carpeta de investigación contra Grupo Firme. Este es el delito que le imputan a la agrupación liderada por Eduin Caz.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Les cancelaron las visas? Eduin Caz responde si Grupo Firme tiene problemas para entrar a EEUU

Grupo Firme es investigado por ‘desafiar’ a las autoridades mexicanas durante su presentación del 22 de noviembre en La Paz, Baja California Sur, donde, a petición del público interpretaron el tema ‘Se fue la Pantera’.

¿Qué pasó en el concierto de Grupo Firme?

PUBLICIDAD

De cuerdo con un video que circula en redes sociales, durante su presentación en La Paz, el público le solicitó en varias ocasiones a Eduin Caz que interpretara el tema ‘Se fue la Pantera’.

Más sobre Grupo Firme

Grupo Firme no puede entrar a EEUU por dificultad con sus visas: cancelan concierto
2 mins

Grupo Firme no puede entrar a EEUU por dificultad con sus visas: cancelan concierto

Univision Famosos
¿Les cancelaron las visas? Eduin Caz responde si Grupo Firme tiene problemas para entrar a EEUU
1:14

¿Les cancelaron las visas? Eduin Caz responde si Grupo Firme tiene problemas para entrar a EEUU

Univision Famosos
Grupo Firme rompe el silencio y toma drástica decisión tras recibir presunta amenaza de muerte
1 mins

Grupo Firme rompe el silencio y toma drástica decisión tras recibir presunta amenaza de muerte

Univision Famosos
Grupo Firme recibe amenaza de muerte con presunta narcomanta y restos humanos
2 mins

Grupo Firme recibe amenaza de muerte con presunta narcomanta y restos humanos

Univision Famosos
¿Por qué El Fantasma decidió ponerse ese nombre? Su camino a la fama no ha sido nada fácil
2 mins

¿Por qué El Fantasma decidió ponerse ese nombre? Su camino a la fama no ha sido nada fácil

Univision Famosos
Eduin Caz por fin cuenta la verdad sobre su relación con Daisy Anahy, ¿están juntos otra vez?
2 mins

Eduin Caz por fin cuenta la verdad sobre su relación con Daisy Anahy, ¿están juntos otra vez?

Univision Famosos
Eduin Caz sufre fuerte caída durante concierto en Miami y “fue sacado en silla de ruedas”: video
0:45

Eduin Caz sufre fuerte caída durante concierto en Miami y “fue sacado en silla de ruedas”: video

Univision Famosos
Eduin Caz en polémica por lanzar enorme hielera a la cabeza de su cuñado en pleno escenario: video
0:47

Eduin Caz en polémica por lanzar enorme hielera a la cabeza de su cuñado en pleno escenario: video

Univision Famosos
Eduin Caz sufre robo tras dar concierto en Texas y le quitaron un “dineral”: “Maldita delincuencia”
0:55

Eduin Caz sufre robo tras dar concierto en Texas y le quitaron un “dineral”: “Maldita delincuencia”

Univision Famosos
Este es el lugar donde murió miembro de Grupo Firme: así lo despiden Eduin Caz y la banda 
1:02

Este es el lugar donde murió miembro de Grupo Firme: así lo despiden Eduin Caz y la banda 

Univision Famosos

“¿Oficial se puede cantar la Pantera aquí? La autoridad dice que no y yo hago caso”, declaró. “Pero tenemos muchas más canciones para amanecernos”, insistió.

Aunque al principio Eduin Caz se negó a interpretar el corrido, ante la insistencia del público, sonaron los primeros acordes.

“Déjame la pienso… Ya, ya la voy a pensar… Ya no les dije que no, espérenme tantito”, pidió. “¡Ya ni modo!, pues si nos apagan el concierto a ¡chin* a su madre!”, expresó.

Abren carpeta de investigación contra Grupo Firme

Ante esta situación, N+ reportó que las autoridades locales abrieron una carpeta de investigación en contra de Grupo Firme por el presunto delito de “apología del delito”.

Según la denuncia presentada por la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, la canción estaría haciendo alusión a Dámaso López Núñez ‘El Licenciado’, un narcotraficante del Cártel de Sinaloa.

Este miércoles 26 de noviembre, la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, de La Paz, señaló en conferencia que si la fiscalía le solicita información al ayuntamiento sobre la presentación de Grupo Firme, su administración la brindará porque buscan erradicar la violencia.

“Lamentablemente, con los narcocorridos se siembran otras semillas. Hay gente que a lo mejor ni conoce esos ambientes, pero se promueven como si fueran necesarios, naturales, como si no pasara nada, pero lo que se dice genera algo. Si yo estoy en un ambiente en donde me están incitando a acciones negativas, a violentar, a consumir, a matar, pues no estamos sordos, y más con quienes son vulnerables, que son quienes todavía no tienen esta conciencia, que son las infancias", destacó.

Relacionados:
Grupo FirmeEduin CazPolémicaEscándalosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX