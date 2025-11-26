Grupo Firme es investigado por ‘desafiar’ a las autoridades: este es el delito que les imputan

Video ¿Les cancelaron las visas? Eduin Caz responde si Grupo Firme tiene problemas para entrar a EEUU

Grupo Firme es investigado por ‘desafiar’ a las autoridades mexicanas durante su presentación del 22 de noviembre en La Paz, Baja California Sur, donde, a petición del público interpretaron el tema ‘Se fue la Pantera’.

¿Qué pasó en el concierto de Grupo Firme?

De cuerdo con un video que circula en redes sociales, durante su presentación en La Paz, el público le solicitó en varias ocasiones a Eduin Caz que interpretara el tema ‘Se fue la Pantera’.

“¿Oficial se puede cantar la Pantera aquí? La autoridad dice que no y yo hago caso”, declaró. “Pero tenemos muchas más canciones para amanecernos”, insistió.

Aunque al principio Eduin Caz se negó a interpretar el corrido, ante la insistencia del público, sonaron los primeros acordes.

“Déjame la pienso… Ya, ya la voy a pensar… Ya no les dije que no, espérenme tantito”, pidió. “¡Ya ni modo!, pues si nos apagan el concierto a ¡chin* a su madre!”, expresó.

Abren carpeta de investigación contra Grupo Firme

Ante esta situación, N+ reportó que las autoridades locales abrieron una carpeta de investigación en contra de Grupo Firme por el presunto delito de “apología del delito”.

Según la denuncia presentada por la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, la canción estaría haciendo alusión a Dámaso López Núñez ‘El Licenciado’, un narcotraficante del Cártel de Sinaloa.

Este miércoles 26 de noviembre, la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, de La Paz, señaló en conferencia que si la fiscalía le solicita información al ayuntamiento sobre la presentación de Grupo Firme, su administración la brindará porque buscan erradicar la violencia.