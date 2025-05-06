Los Alegres del Barranco

Los Alegres del Barranco son imputados tras mostrar fotos de capo en sus conciertos

La Fiscalía de Jalisco dictó restricciones judiciales para los integrantes del grupo, quienes en una de sus presentaciones en México proyectaron imágenes alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Los Alegres del Barranco reaccionan tras cancelación de visas por "glorificar" a capo en concierto

Los Alegres del Barranco fueron imputados por presunta apología del delito tras mostrar fotos de famoso capo en uno de sus conciertos en México.

Este martes 6 de mayo, la Fiscalía de Jalisco solicitó la vinculación a proceso y prisión preventiva para los integrantes del grupo, el representante de la empresa que los administra y de su promotor de conciertos. Sin embargo, a petición de su defensa, se fijó que sería el 12 de mayo cuando se determinará su situación.

PUBLICIDAD

Más sobre Los Alegres del Barranco

Los Alegres del Barranco niegan recibir dinero ilícito: "Somos artistas del pueblo"
1 mins

Los Alegres del Barranco niegan recibir dinero ilícito: "Somos artistas del pueblo"

Univision Famosos
Los Alegres del Barranco enfrentan nuevo problema: los investigan por presuntos recursos ilícitos
2 mins

Los Alegres del Barranco enfrentan nuevo problema: los investigan por presuntos recursos ilícitos

Univision Famosos
Grupo Firme no puede entrar a EEUU por dificultad con sus visas: cancelan concierto
2 mins

Grupo Firme no puede entrar a EEUU por dificultad con sus visas: cancelan concierto

Univision Famosos
Los Alegres del Barranco son vinculados a proceso tras mostrar fotos de capo en conciertos
2 mins

Los Alegres del Barranco son vinculados a proceso tras mostrar fotos de capo en conciertos

Univision Famosos
¿Les cancelaron las visas? Eduin Caz responde si Grupo Firme tiene problemas para entrar a EEUU
1:14

¿Les cancelaron las visas? Eduin Caz responde si Grupo Firme tiene problemas para entrar a EEUU

Univision Famosos
Los Alegres del Barranco reaccionan tras cancelación de visas por "glorificar" a capo en concierto
1:24

Los Alegres del Barranco reaccionan tras cancelación de visas por "glorificar" a capo en concierto

Univision Famosos
Confirmado: revocan visas a Los Alegres del Barranco por mostrar fotos de capo en sus conciertos
2 mins

Confirmado: revocan visas a Los Alegres del Barranco por mostrar fotos de capo en sus conciertos

Univision Famosos
¿Les vale? Los Alegres del Barranco toman decisión tras revocación de visas por mostrar a capo
1:15

¿Les vale? Los Alegres del Barranco toman decisión tras revocación de visas por mostrar a capo

Univision Famosos
¿Cancelan visas al grupo Alegres del Barranco tras proyectar fotos de capo en concierto? Esto se sabe
1:21

¿Cancelan visas al grupo Alegres del Barranco tras proyectar fotos de capo en concierto? Esto se sabe

Univision Famosos

Mientras tanto, el juez Gildardo Joel Landeros Parra dictó medidas cautelares para los imputados, entre las que se incluye que no podrán salir del estado de Jalisco durante los próximos seis días.

Además, les impuso una garantía económica de 300 mil pesos (15 mil 272 dólares) para cada uno de los imputados, que de manera global daría una suma de un millón 800 mil pesos (91 mil 635 dólares).

¿Qué pasó con Los Alegres del Barranco?

El 29 de marzo, Los Alegres del Barranco ofrecieron un concierto en Zapopan, Jalisco, donde proyectaron imágenes alusivas a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante su interpretación de la canción ‘El dueño del Palenque’. Esta acción fue condenada por las autoridades mexicanas, derivando en la imputación del grupo mexicano.

En días recientes, la Fiscalía del Estado notificó que había abierto de manera oficiosa dos carpetas de investigación más contra el grupo por presunta apología del delito en sus presentaciones en Tequila y Cihuatlán.

El 3 de mayo, Los Alegres del Barranco “habrían proyectado la letra de un corrido que hace alusión a un personaje del crimen organizado”, mientras que el 4 de mayo “habrían incurrido en hechos similares, que se presumen como apología del delito”.

Relacionados:
Los Alegres del BarrancoEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD