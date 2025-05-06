Los Alegres del Barranco son imputados tras mostrar fotos de capo en sus conciertos

Video Los Alegres del Barranco reaccionan tras cancelación de visas por "glorificar" a capo en concierto

Los Alegres del Barranco fueron imputados por presunta apología del delito tras mostrar fotos de famoso capo en uno de sus conciertos en México.

Este martes 6 de mayo, la Fiscalía de Jalisco solicitó la vinculación a proceso y prisión preventiva para los integrantes del grupo, el representante de la empresa que los administra y de su promotor de conciertos. Sin embargo, a petición de su defensa, se fijó que sería el 12 de mayo cuando se determinará su situación.

Mientras tanto, el juez Gildardo Joel Landeros Parra dictó medidas cautelares para los imputados, entre las que se incluye que no podrán salir del estado de Jalisco durante los próximos seis días.

Además, les impuso una garantía económica de 300 mil pesos (15 mil 272 dólares) para cada uno de los imputados, que de manera global daría una suma de un millón 800 mil pesos (91 mil 635 dólares).

¿Qué pasó con Los Alegres del Barranco?

El 29 de marzo, Los Alegres del Barranco ofrecieron un concierto en Zapopan, Jalisco, donde proyectaron imágenes alusivas a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante su interpretación de la canción ‘El dueño del Palenque’. Esta acción fue condenada por las autoridades mexicanas, derivando en la imputación del grupo mexicano.

En días recientes, la Fiscalía del Estado notificó que había abierto de manera oficiosa dos carpetas de investigación más contra el grupo por presunta apología del delito en sus presentaciones en Tequila y Cihuatlán.