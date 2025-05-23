Cancelan visa a Julión Álvarez: el cantante revela la consecuencia inmediata que esto tiene

Video ¿Les vale? Los Alegres del Barranco toman decisión tras revocación de visas por mostrar a capo

Julión Álvarez dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos les canceló, tanto a él como a su equipo de trabajo, sus respectivas visas de trabajo.

Por medio de un video, publicado en su cuenta de Instagram la tarde de este 23 de mayo, el cantante explicó que, debido a dicha anulación, no podrá presentarse este sábado 24 en Arlington, Texas.

“Desgraciadamente, tenemos que informarles que el evento tal cual estaba programado no se llevará a cabo por causa y motivo de cancelación de nuestras visas de trabajo”, declaró.

El mexicano puntualizó que “hoy en la mañana” recibieron “formalmente” el aviso por parte de las autoridades al respecto de esta situación.

“No tenemos la posibilidad de cómo poder llegar a Estados Unidos y poder cumplir con nuestro compromiso con todos ustedes. Es una situación que está fuera de nuestras manos”, agregó.

Julión Álvarez trabaja para solucionar el problema

En un comunicado posterior, difundido en redes sociales, se aseguró que “tanto CMN”, es decir, la empresa Cárdenas Marketing Network, “como Copar Music, junto al equipo de Julión, están trabajando activamente para reprogramar la presentación lo antes posible”.

“Todos los boletos adquiridos previamente serán válidos para la nueva fecha. Los compradores recibirán información por correo electrónico en los próximos días”, manifestaron.

“Si no puedes asistir al concierto reprogramado, se proporcionarán detalles para solicitar un reembolso”, añadieron.

Anteriormente, Estados Unidos ya le ha cancelado las visas de trabajo a artistas como Los Alegres del Barranco, agrupación que enfrenta acusaciones legales en México por supuesta apología del delito.

A Julión Álvarez ya le habían cancelado la visa

Según ABC7 en Español, a Julión Álvarez ya le habían retirado la visa estadounidense cuando fue sancionado en el 2017 por presuntos vínculos con una organización de narcotraficantes.

En mayo de 2022, el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ anunció que había sido absuelto en el proceso judicial que pesaba en su contra, por lo que iba a poder regresar a dicho país.