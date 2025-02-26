Grupo Firme rompe el silencio y toma drástica decisión tras recibir presunta amenaza de muerte

Video Este es el lugar donde murió miembro de Grupo Firme: así lo despiden Eduin Caz y la banda

Grupo Firme tomó drástica decisión tras recibir presunta amenaza de muerte mediante una narcomanta el pasado 25 de febrero en la ciudad de Tijuana, Baja California, México.

A través de sus redes sociales, el grupo liderado por Eduin Caz rompió el silencio ante la delicada situación y el letrero que los habría alertado de no presentarse en el Carnaval de Mazatlán el próximo 1 de marzo.

“Lamentamos profundamente informales que la presentación de Grupo Firme para este 1ro de marzo en el Carnaval de Mazatlán queda cancelada”, anunciaron mediante un comunicado.

“Para Music VIP el bienestar de quienes nos han acompañado en este camino: nuestra familia, que son ustedes, nuestros fans es y siempre será lo más importante”, agregaron.

Grupo Firme canceló su presentación en Mazatlán luego de recibir presunta amenaza de muerte. Imagen Grupo Firme / Instagram



En su mensaje, Eduin Caz y Grupo Firme agradecieron la comprensión del público y extendieron la promesa de regresar con su música.

“Esperamos poder reencontrarnos pronto para cantar, celebrar y seguir haciendo historia juntos”, concluyeron sin dar más detalles.

¿Qué pasó con Grupo Firme?

El 25 de febrero, las autoridades estatales informaron sobre la aparición de una narcomanta dirigida presuntamente a Grupo Firme.

Según reportes del diario Reforma, sobre la carretera Tijuana-Rosarito, fue hallada “una caja de color verde con la cabeza de un hombre en su interior” junto con el aviso: “Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán, los vamos a matar a todos”.

“Recuerden que ustedes viven en Tijuana. Hasta el que pone las luces vamos a matarles (sic)”.