Eduin Caz por fin cuenta la verdad sobre su relación con Daisy Anahy, ¿están juntos otra vez?

Video Eduin Caz le rogó a Daisy Anahy para salvar su matrimonio

A más de un año de referirse a Daisy Anahy como su “exesposa” durante su discurso en Premio Lo Nuestro y desatar rumores de separación, Eduin Caz contó por fin la verdad de su relación con la madre de sus hijos.

El vocalista de Grupo Firme reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante que si bien fue cierta su separación con Daisy Anahy, hace unos meses lograron su reconciliación.

PUBLICIDAD

“Ahora sí, oficialmente, ya regresé con ella. Hice ahí mi lucha y le dije: ‘A ver, mija, ya estamos más pa’ allá que pa’ acá’. No es chantaje, pero… tenemos tres hijos hermosos, que al final de cuentas siempre van a ser nuestros hijos’”, mencionó en la emisión de ‘De Primera Mano’ de este 10 de septiembre.

“’Si trato de hacer mi vida por aquí y tú por la otra, cuando los saquemos de vacaciones siempre nos vamos a volver a ver… entonces para qué andar, como dice la canción, buscando otros cuerpos, otras bocas si ya estamos aquí’”, continuó.

¿Eduin Caz fue a terapia para salvar su matrimonio?

Eduin Caz no reveló detalles ni la fecha exacta en que logró su reconciliación con su esposa. Sin embargo, confesó que meses antes buscó ayuda psicológica.

“Ya fui a terapia. Estuve casi seis meses en terapia. Creo que se nota. Todo el equipo lo nota. Todo está más tranquilo”, sentenció.

La polémica separación de Eduin Caz en medio del embarazo de su esposa

Durante la entrega de Premio Lo Nuestro 2023, Eduin Caz se refirió a Daisy Anahy como “exesposa”, lo que desató rumores de una separación. En noviembre de 2022, la pareja había anunciado que se convertirían en papás por tercera ocasión.

Desde aquella ocasión, ni el vocalista de Grupo Firme ni la influencer hablaron del tema públicamente. Sin embargo, desde marzo pasado comenzaron a dar pistas de una posible reconciliación.

PUBLICIDAD

“Ahí la llevo, no está fácil. Ando echándole todas las ganas, tengo una comunicación muy fregona con Anahy que me la llevo muy bien con ella, obviamente, tenemos tres hijos. No significa que tengamos que dejarnos de hablar, pero yo no quiero ser su amigo, pues ahí andamos. Eso es cosa personal, ahí poco a poco van a ver cómo van las cosas”, dijo también a ‘De primera mano’.