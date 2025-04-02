Confirmado: revocan visas a Los Alegres del Barranco por mostrar fotos de capo en sus conciertos

Video ¿Les vale? Los Alegres del Barranco toman decisión tras revocación de visas por mostrar a capo

Christopher Landau, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, confirmó que los miembros de Los Alegres del Barranco enfrentan repercusiones por haber proyectado fotografías de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación durante sus presentaciones.

Por medio de un mensaje en X (antes Twitter), el funcionario aseguró: “Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que la expresión deba quedar libre de consecuencias”.

“El grupo mexicano Los Alegres del Barranco difundió imágenes que glorificaban al narco ‘El Mencho’, líder del sangriento Cártel CJNG, en un concierto reciente en México”.

“Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los integrantes del grupo”, sentenció.

Él destacó que en la administración del presidente Donald Trump “nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad sobre el acceso de extranjeros” al país.

“No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”, aseguró tajantemente para concluir su misiva.

Christopher Landau, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, confirmó sanción para Los Alegres del Barranco. Imagen Christopher Landau/X

Al momento, la banda no se ha pronunciado acerca de estas medidas tomadas en su contra por parte de las autoridades.

Cancelan show de Los Alegres del Barranco

En México, Los Alegres del Barranco también están afrontando secuelas por el material que mostraron en sus espectáculos en la ciudad de Guadalajara y en Uruapan, Michoacán, el 29 y 30 de marzo, respectivamente.

El Gobierno Municipal de Tequila, en Jalisco, anunció que quedó cancelado el ‘show’ que ellos ofrecerían el próximo 4 de mayo en la Unidad Deportiva 24 de Enero.

En su comunicado, sentenciaron que la decisión se tomó para “velar por la seguridad y el bienestar” de sus habitantes.

“Y, en particular, porque no permitiremos que se haga apología del delito ni que se genere violencia o alteración del orden público en nuestra comunidad”, señalaron.

Previamente, el 31 de marzo, la mandataria Claudia Sheinbaum condenó el proceder de los artistas: “No debería ocurrir eso. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto”.