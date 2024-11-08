¿Por qué El Fantasma decidió ponerse ese nombre? Su camino a la fama no ha sido nada fácil

Video El Fantasma' pasó de ser jardinero a llenar escenarios: su camino a la fama

¿Cómo se llama realmente el cantante El Fantasma?

El verdadero nombre de El Fantasma es Alexander García. Nació en San José de Cañas, Durango, y actualmente tiene 34 años. Recientemente, participó en el reality show mexicano ‘¿Quién es la máscara?’, como el personaje Erik el roto. Fue el tercer eliminado, aunque su desempeño fue bastante elogiado.

El Fantasma es conocido por sus corridos y despegó a la fama en 2016, con el tema ‘Mi 45’.

¿Por qué el cantante El Fantasma se llama así?

Alexander García eligió el nombre artístico El Fantasma porque es el apodo con el que sus amigos más cercanos lo nombran desde hace años. Le pusieron ese sobrenombre porque su tono de piel es bastante claro.

¿Qué era El Fantasma antes de ser cantante?

Antes de ser cantante, El Fantasma se desempeñaba como jardinero en EE.UU. A los 14 años, el intérprete de 'El bélico' tuvo que abandonar la escuela para cruzar la frontera hacia el país del norte, en busca de una mejor vida. Fue entonces que comenzó sus labores como jardinero en el condado de San Bernardino, California.

Imagen / Instagram

¿Dónde se crió El Fantasma?

El Fantasma nació en San José de Cañas, Durango. También residió en Badiraguato, Sinaloa, una zona conocida por la presencia de bandas del narcotráfico.

De adolescente partió hacia EE.UU., donde trabajó como jardinero y comenzó una familia junto con su esposa Perla Limón.

¿Cómo se hizo famoso El Fantasma?

La fama de Alexander llegó gracias a una reunión en la que conoció al cantante Voz de mando. Al respecto, El Fantasma dijo:

“Nos conocimos por amigos, le canté una canción y a mi compa Jorge le gustó y así le fuimos dando. Duramos como cuatro meses platicando y me llevó de gira con ellos como invitado. Me subía al escenario a cantar ‘El ayudante’ y a la gente le gustó”