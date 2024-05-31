Grettell Valdez

Grettell Valdez revela si continúa libre de cáncer a dos años de la amputación de parte de su dedo

La actriz compartió que recientemente acudió a una revisión con su doctora, por lo que tiene un diagnóstico actual de su salud. En 2017 fue la primera vez que a ella le detectaron dicha enfermedad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video "Lo agarré en un manicure": Grettell Valdez contó todo sobre su cáncer en el dedo

Grettell Valdez atravesó un duro momento cuando, en el 2017, le diagnosticaron cáncer en su dedo pulgar izquierdo.

Entonces, ella logró erradicar la enfermedad gracias a que le quitaron la verruga con el tumor y le colocaron un implante.

PUBLICIDAD

Sin embargo, luego de cinco años, la afección amenazó con regresar, pues la actriz presentó en la misma zona un virus que podía transmutar.

Con una nueva cirugía, en la que le removieron parte de su huella dactilar y una porción de uña, más un tratamiento de láser y quimioterapia, ella nuevamente evitó que el padecimiento se extendiera.

¿Grettell Valdez sigue libre de cáncer?

Más sobre Grettell Valdez

Grettell Valdez responde a los “preocupados” por qué venderá su casa: ¿problemas económicos?
1:00

Grettell Valdez responde a los “preocupados” por qué venderá su casa: ¿problemas económicos?

Univision Famosos
Patricio Borghetti es hospitalizado tras despedirse de su hijo con Grettell Valdez
2 mins

Patricio Borghetti es hospitalizado tras despedirse de su hijo con Grettell Valdez

Univision Famosos
Grettell Valdez y su ex disfrutan de sus últimos momentos con su hijo antes de despedirse de él
2 mins

Grettell Valdez y su ex disfrutan de sus últimos momentos con su hijo antes de despedirse de él

Univision Famosos
Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado
2 mins

Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado

Univision Famosos
Grettell Valdez y Patricio Borghetti se unen para importante momento con su hijo antes de su partida
2 mins

Grettell Valdez y Patricio Borghetti se unen para importante momento con su hijo antes de su partida

Univision Famosos
“Es duro”: ex de Grettell Valdez hace sincera confesión sobre la partida de su hijo
1 mins

“Es duro”: ex de Grettell Valdez hace sincera confesión sobre la partida de su hijo

Univision Famosos
Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa
0:53

Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa

Univision Famosos
Grettell Valdez llora y “hace show” porque su hijo se va de casa: así reacciona el joven ante ella
0:42

Grettell Valdez llora y “hace show” porque su hijo se va de casa: así reacciona el joven ante ella

Univision Famosos
Grettell Valdez revela con "el corazón apachurrado" y llorando la partida de su hijo
2 mins

Grettell Valdez revela con "el corazón apachurrado" y llorando la partida de su hijo

Univision Famosos
Grettell Valdez a punto de despedirse de su hijo Santino tras dura decisión: “Estaré siempre con él”
2 mins

Grettell Valdez a punto de despedirse de su hijo Santino tras dura decisión: “Estaré siempre con él”

Univision Famosos

A poco más de dos años desde ese episodio que amenazó su salud, Grettell Valdez compartió que su organismo continúa libre de cáncer.

“(Estoy) muy bien. De hecho, ayer fui con mi doctora a que me revisara. Cada seis meses tengo que revisarme mi dedito, y todo va perfecto”, declaró a ‘De primera mano’ este 30 de mayo.

La villana de telenovelas como ‘Lo que la vida me robó’, que puedes ver aquí en ViX, detalló que sigue al pie de la letra las indicaciones médicas, por lo que no falta a sus chequeos.

Recientemente, ella causó conmoción entre el público al mostrarse en Instagram en mal estado y con un suero intravenoso.

La modelo puntualizó que su condición se debía a que contrajo salmonella, por lo que nada tenía que ver lo que atravesó en el pasado.

Al respecto, ella dijo en la reciente entrevista: “Es que hay virus por todos lados y también creo que, de repente, cuando estás tanto tiempo trabajando 6 meses, se afloja el cuerpo y sale todo”.

“Me espanté porque tenía que grabar, o sea, me pararon a los dos días con tanto medicamento, yo llegue así como de ‘okey’”, admitió.

¿Por qué Grettell Valdez desarrolló cáncer?

Al hablar de esta amenaza a su bienestar físico y emocional con Karla Díaz en su programa ‘Pinky Promise’, en diciembre de 2022, Grettell Valdez expuso de dónde surgió el cáncer.

PUBLICIDAD

El especialista le aseveró: “‘Lo que tienes, lo agarraste en una manicura’”. “Porque yo tenía llamado y se me hacía fácil de ‘ay, aquí voy’, con cualquier persona”.

Por eso, ahora ella recomienda que las personas que acudan a arreglarse las uñas que lleven su propio ‘kit’ para el procedimiento y así eviten riesgos.

Relacionados:
Grettell ValdezEnfermedad del cáncer SaludFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD