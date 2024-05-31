Grettell Valdez revela si continúa libre de cáncer a dos años de la amputación de parte de su dedo

Video "Lo agarré en un manicure": Grettell Valdez contó todo sobre su cáncer en el dedo

Grettell Valdez atravesó un duro momento cuando, en el 2017, le diagnosticaron cáncer en su dedo pulgar izquierdo.

Entonces, ella logró erradicar la enfermedad gracias a que le quitaron la verruga con el tumor y le colocaron un implante.

Sin embargo, luego de cinco años, la afección amenazó con regresar, pues la actriz presentó en la misma zona un virus que podía transmutar.

Con una nueva cirugía, en la que le removieron parte de su huella dactilar y una porción de uña, más un tratamiento de láser y quimioterapia, ella nuevamente evitó que el padecimiento se extendiera.

¿Grettell Valdez sigue libre de cáncer?

A poco más de dos años desde ese episodio que amenazó su salud, Grettell Valdez compartió que su organismo continúa libre de cáncer.

“(Estoy) muy bien. De hecho, ayer fui con mi doctora a que me revisara. Cada seis meses tengo que revisarme mi dedito, y todo va perfecto”, declaró a ‘De primera mano’ este 30 de mayo.

La villana de telenovelas como ‘Lo que la vida me robó’, que puedes ver aquí en ViX, detalló que sigue al pie de la letra las indicaciones médicas, por lo que no falta a sus chequeos.

Recientemente, ella causó conmoción entre el público al mostrarse en Instagram en mal estado y con un suero intravenoso.

La modelo puntualizó que su condición se debía a que contrajo salmonella, por lo que nada tenía que ver lo que atravesó en el pasado.

Al respecto, ella dijo en la reciente entrevista: “Es que hay virus por todos lados y también creo que, de repente, cuando estás tanto tiempo trabajando 6 meses, se afloja el cuerpo y sale todo”.

“Me espanté porque tenía que grabar, o sea, me pararon a los dos días con tanto medicamento, yo llegue así como de ‘okey’”, admitió.

¿Por qué Grettell Valdez desarrolló cáncer?

Al hablar de esta amenaza a su bienestar físico y emocional con Karla Díaz en su programa ‘Pinky Promise’, en diciembre de 2022, Grettell Valdez expuso de dónde surgió el cáncer.

El especialista le aseveró: “‘Lo que tienes, lo agarraste en una manicura’”. “Porque yo tenía llamado y se me hacía fácil de ‘ay, aquí voy’, con cualquier persona”.