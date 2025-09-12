Patricio Borghetti

Patricio Borghetti es hospitalizado tras despedirse de su hijo con Grettell Valdez

El presentador tuvo que ser internado para recibir atención médica. En días pasados, él dejó a su retoño, Santino, en Londres, donde estudiará durante los próximos dos años.

Por:
Dayana Alvino.
Video Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa

Patricio Borghetti, conocido por su actuación en telenovelas como Rebelde, sufrió un problema de salud por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Este jueves 11 de septiembre, el también presentador publicó en su cuenta de Instagram una ‘selfie’ en la que aparece desde la cama de la clínica.

“Parada obligatoria, pero aquí seguimos”, escribió encima de la imagen, sin ahondar en el motivo por el que se encontraba ahí.

Él además subió la instantánea que le tomó a su esposa, Odalys Ramírez, quien lo acompañaba, y aseveró: “¡Todo es más fácil contigo! ¡Mi enfermera linda!”.

Imagen Patricio Borghetti/Instagram

¿Cuál es el estado de Patricio Borghetti?

La mañana de este 12 de septiembre, Patricio Borghetti dio a conocer que ya fue dado de alta y que se encuentra convaleciente en la comodidad de su hogar.

“Bueno, ya estamos en casa, muy contento. Ya pasó el susto mayor, pero salió todo superbién”, afirmó sonriente ante la cámara.

El actor de 51 años detalló que la recomendación de su doctor es “que vaya con calma”, aunque el lunes ya puede “regresar a trabajar”.

“Ya, ya pasó lo más difícil, así que ahora a recuperarme tranquilo y nos vemos por ahí pronto”, comentó para finalizar.

En la descripción con la que acompañó este clip, él indicó que un buen sobresalto “a tiempo puede ayudar a hacer algunos cambios en los hábitos alimenticios y de ejercicio para tener mejor” condición.

“No debería ser así, deberíamos aprenderlo antes de situaciones más complicadas, pero agradezco tener la oportunidad de aprenderlo ahora. ¡Bendecido de poder corregirlo a tiempo!”, señaló.

Borghetti no ha puntualizado hasta el momento qué le pasó. En la sección de comentarios de su red social, admiradores le desearon lo mejor.

Imagen Patricio Borghetti/Instagram

Patricio Borghetti se despidió de su hijo

Este complejo episodio llega a días de que Patricio Borghetti viajara a Londres, Inglaterra, para dejar al hijo que comparte con Grettell Valdez, Santino, en su escuela.

El adolescente de 17 años estudiará allá en una institución artística y, según contó su mamá, el 7 de septiembre “lo dejamos en la escuela”.

Tras vacacionar con su retoño, inclusive visitando Edimburgo, el conductor regresó a México, donde reside con su familia.

Imagen Grettell Valdez/Instagram
