Grettell Valdez

Grettell Valdez y Patricio Borghetti se unen para importante momento con su hijo antes de su partida

La expareja de actores se unieron para celebrar a Santino, quien en unos días se mudará a Londres.

Por:Dayana Alvino
Video Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa

Grettell Valdez y su ex, Patricio Borghetti, se unieron para celebrar el cumpleaños número 17 de su hijo, Santino.

La importante fiesta se da a poco de que el adolescente se mude a Londres, donde estudiará en una escuela artística, según han contado sus padres.

Grettell Valdez y Patricio Borghetti al lado de su hijo

Fue la propia Grettell Valdez quien dio a conocer en su cuenta de Instagram que se reunió con Patricio Borghetti, los retoños del cantante, y otros seres queridos para festejar a Santino.

En las imágenes que ella publicó, se puede ver que al chico le dieron un pastel, al cual le pusieron una bengala, sustituyendo a las clásicas velitas.

Grettell Valdez y Patricio Borghetti celebraron a su hijo, Santino, por su cumpleaños 17.
Imagen Grettell Valdez/Instagram

En medio de la conmemoración, que por ahora sería la última en la que todos estarían juntos, todos posaron para la lente de la cámara.

“¡Celebrando al bebé de la casa, que ya creció y comienza a volar con sus propias alas! Feliz cumpleaños, hijo, te amamos”, escribió la actriz para acompañar su ‘post’.

Santino, hijo de Grettell Valdez y Patricio Borghetti, se mudará pronto a Londres.
Imagen Grettell Valdez/Instagram

Grettell Valdez y el sufrimiento por su hijo

A la fecha, Grettell Valdez ha hablado en diversas ocasiones de lo mucho que le está “costando” asimilar que se separará de Santino.

En entrevista con ‘Ventaneando’, ella detalló que su retoño se marcha en agosto: “Más que doler es como, lo voy a extrañar”.

Al respecto, él admitió que está “un poco nervioso del cambio que va a hacer” irse a la capital de Inglaterra por, al menos, dos años.

“Lo único que me da cosa es dejar a mi mamá, dejar a mi papá, pero sé que es lo mejor para mi futuro”, dijo a Televisa Espectáculos.

Patricio Borghetti habla de la partida de su hijo

Recientemente, Patricio Borghetti, quien se había mantenido reservado acerca de esta situación, se sinceró en cuanto a lo que siente por alejarse de Santino.

“Es duro, está muy chavo todavía, pero es sólo un par de años de prepa”, comentó a la revista TVyNovelas el 24 de julio.

“Tendremos que ir a visitarlo en la medida de las posibilidades, cuando él tenga vacaciones vendrá para acá y aprovecharemos todo el tiempo juntos”, adelantó.

