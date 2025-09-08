Grettell Valdez

Grettell Valdez y su ex disfrutan de sus últimos momentos con su hijo antes de despedirse de él

La actriz compartió que ella, Patricio Borghetti y Santino están ya en Londres, en donde este comenzará clases.

Por:
Dayana Alvino.
Video Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa

Grettell Valdez y su ex, Patricio Borghetti, están disfrutando de sus últimos momentos con su hijo, Santino, antes de tener que despedirse de él.

Los actores y su retoño ya se encuentran en Londres, Inglaterra, donde este se quedará por al menos un par de años para estudiar en un instituto artístico.

Grettell Valdez y Patricio Borghetti disfrutan de su hijo

Este 8 de septiembre, Grettell Valdez publicó una serie de fotografías en las que aparece junto Santino y Patricio Borghetti.

Algunas de las imágenes muestran a la actriz y al joven de 17 años al interior del restaurante The Aubrey, ubicado en el Mandarin Oriental Hyde Park.

En otras de las postales, los tres salen muy sonrientes en las inmediaciones de lo que parece ser la entrada de un castillo.

Un par de instantáneas más muestran a Santi, como lo llaman cariñosamente, leyendo una carta, la cual aparentemente le escribió su mamá.

Él también presume a la cámara un ‘collage’ que contiene muchas fotos de él con varios de sus seres queridos, incluyendo a la esposa de su papá, Odalys Ramírez, y sus medios hermanos, Gia y Rocco.

Previamente, en sus historias de la red social, Valdez contó que Santino ya “empieza clases”: “El 7 de septiembre lo dejamos en la escuela”.

Antes de dar el importante paso en su educación, él pasó unos días con Patricio conociendo algunas partes de Europa, como Edimburgo.

Grettell y Borghetti no han dicho cuándo finalmente dejarán solo a su primogénito y volverán a México.

Grettell Valdez con el “corazón apachurrado”

Desde hace meses, Grettell Valdez ha confesado lo complejo que le ha resultado emocionalmente el que Santino se mude tan lejos de su lado.

“No puedo negar que tengo el corazón apachurrado y que, seguramente, sufriré varias veces, pero al mismo tiempo estaré muy orgullosa de lo que estoy haciendo”, dijo a ‘De primera mano’ en febrero.

En tono de broma, él ha asegurado que ella “hace show” y ha admitido que está “un poco nervioso del cambio que va a ser” mudarse.

Entre tanto, Patricio Borghetti ha reconocido que “es duro”, pero destacó que irán a visitarlo “en la medida de las posibilidades” y que él hará lo mismo en sus vacaciones.

