Grettell Valdez revela con lágrimas que un virus la "está matando": tiene esta enfermedad

Video Envuelta en lágrimas y sin poder moverse, Grettell Valdez preocupa por su estado de salud: esto le pasa

Grettell Valdez causó preocupación en las redes sociales al compartir una serie de fotos y videos donde reveló que está enferma y que, según sus palabras, "el virus la está matando".

Grettell Valdez revela qué enfermedad tiene

La actriz recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir las primeras imágenes, que alarmaron a sus seguidores, ya que se mostraba con un suero intravenoso mientras estaba recostada en una cama.

“Odio estar enferma, este virus me está matando… El último y a trabajar, no es fácil, no lo es”, comentó Grettell Valdez como descripción de sus primeras publicaciones.

Aunque se pensaba que estaba hospitalizada, horas más tarde la actriz compartió un video en el que explicaba lo sucedido.

Visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, Valdez reveló que sufre de “salmonella” y que durante todo el fin de semana luchó contra esta afección, ya que el dolor era tan intenso que “no logró llegar al hospital”.

“Saben lo que más odio en la vida es enfermarme. No saben el fin de semana que pasé. Confirmado salmonella, con los estudios que me hicieron. Tuve que acelerar el proceso vía intravenosa, no podía moverme, no podía ni llegar al hospital. Tuvo que venir mi doctor, gracias”, mencionó.

Grettell Valdez continuó narrando su experiencia y agradeció a su amiga Zaira Zepeda por su apoyo y ayuda; destacando que está haciendo todo lo posible para recuperarse por completo y poder reincorporarse a las grabaciones de su nueva telenovela, donde comparte créditos con Camila Valero y Brandon Peniche.

“La que estuvo pendiente de todo fue mi comadre Zaira Zepeda, gracias por cuidarme y ayudarme siempre en todo, te amo. La mamá de mi hermana Rubí fue la que me atendió, estuvo aquí, es médica y estuvo poniéndome todos los medicamentos y nada, me choca enfermarme. Todo para poder llegar a grabar y que disfruten Juana La Virgen, gracias por sus mensajes y por su amor”.

Grettell Valdez destapa enfermedad y dice por qué no llegó al hospital Imagen Instagram Grettell Valdez



Al mismo tiempo que compartía detalles sobre lo que le ocurrió, Grettell Valdez expresó su gratitud hacia sus seguidores por las muestras de cariño y mencionó que "quisiera responder a cada uno, pero no puede", razón por la cual optó por grabar ese mensaje en su lugar.

Grettell Valdez tuvo cáncer

En 2018, Grettell Valdez compartió públicamente que un año antes le habían diagnosticado cáncer, nuevamente, en uno de los dedos de la mano.

“Realmente, hace 5 años, fue cuando detecté el cáncer que pude superar, no pensé que después de cinco años tendría que pasar por esto otra vez”, comentó a Hoy en abril de 2021.

Durante esa conversación, la actriz explicó que para tratar el cáncer, se sometió a un procedimiento en el que perdió parte de su dedo.

“Bueno, me cortaron toda la parte de atrás del dedo, ya no tengo la huella. Toda la parte de atrás fue un injerto, me cortaron la cuarta parte de la uña, ya me hicieron un láser, me faltan dos más. Luego sí, voy a tener que hacer quimio, pero es quimio local, en el dedo”, detalló.

Ese mismo año, en una entrevista con Edén Dorantes, reveló que su recuperación había sido favorable y que el tema del cáncer ya estaba en el pasado.

“Ya pasó lo del dedo, no fue nada, ya ni lo recuerdo”, concluyó.