Grettell Valdez

Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado

La actriz de Rebelde y Lo Que La Vida Me Robó disfruta de sus últimos momentos con Santino. Grettell Valdez deberá decirle adiós a su hijo por una importante razón.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa

Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo, quien al finalizar el verano comenzará una nueva vida lejos de ella. Santino está por mudarse a Londres para estudiar actuación como ella y su famoso papá, el actor de Rebelde, Patricio Borghetti.

Luego de una vacaciones por Francia y desde el jueves 21 de agosto, la actriz ha estado compartiendo fotografías de su viaje a Marruecos, donde ella y su hijo han disfrutado de especiales momentos.

PUBLICIDAD

En las fotografías, publicadas por la actriz en sus historias de Instagram, a ambos se les ha podido ver sonrientes y unidos en el lugar africano. Incluso, en una de las imágenes, el adolescente de 16 años posa junto a un camello frente a la cámara.

Así fueron las vacaciones de Grettell Valdez y su hijo por Marruecos.
Así fueron las vacaciones de Grettell Valdez y su hijo por Marruecos.
Imagen Grettell Valdez / TikTok

Más sobre Grettell Valdez

Grettell Valdez y Patricio Borghetti se unen para importante momento con su hijo antes de su partida
2 mins

Grettell Valdez y Patricio Borghetti se unen para importante momento con su hijo antes de su partida

Univision Famosos
“Es duro”: ex de Grettell Valdez hace sincera confesión sobre la partida de su hijo
1 mins

“Es duro”: ex de Grettell Valdez hace sincera confesión sobre la partida de su hijo

Univision Famosos
Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa
0:53

Hijo de Grettell Valdez halla solución ante tristeza de la actriz por su partida de casa

Univision Famosos
Grettell Valdez llora y “hace show” porque su hijo se va de casa: así reacciona el joven ante ella
0:42

Grettell Valdez llora y “hace show” porque su hijo se va de casa: así reacciona el joven ante ella

Univision Famosos
Grettell Valdez revela con "el corazón apachurrado" y llorando la partida de su hijo
2 mins

Grettell Valdez revela con "el corazón apachurrado" y llorando la partida de su hijo

Univision Famosos
Grettell Valdez a punto de despedirse de su hijo Santino tras dura decisión: “Estaré siempre con él”
2 mins

Grettell Valdez a punto de despedirse de su hijo Santino tras dura decisión: “Estaré siempre con él”

Univision Famosos
¡Su taxi casi explota!: las dramáticas imágenes del accidente que sufrieron Grettell Valdez y su hijo
0:51

¡Su taxi casi explota!: las dramáticas imágenes del accidente que sufrieron Grettell Valdez y su hijo

Univision Famosos
Grettell Valdez y su hijo sufren accidente en la carretera: auto en el que viajaban pudo incendiarse
3 mins

Grettell Valdez y su hijo sufren accidente en la carretera: auto en el que viajaban pudo incendiarse

Univision Famosos
¿Patricio Borghetti fue un padre ausente? Grettell Valdez contó cómo fue con su primer hijo
3:15

¿Patricio Borghetti fue un padre ausente? Grettell Valdez contó cómo fue con su primer hijo

Univision Famosos
Grettell Valdez revela si continúa libre de cáncer a dos años de la amputación de parte de su dedo
2 mins

Grettell Valdez revela si continúa libre de cáncer a dos años de la amputación de parte de su dedo

Univision Famosos


De acuerdo con la actriz, este viaje por Marruecos no solo representa unas vacaciones con Santino, sino también su último viaje juntos previo a la mudanza de su hijo a Londres.

En junio pasado, Grettell Valdez confesó tener el “corazón apachurrado”, ya que, aunque deseaba que su hijo cumpliera su sueño de estudiar en el extranjero, una parte de ella ya lo estaba extrañando muchísimo.

“Les cuento que hoy tengo el corazón apachurrado, no dejo de llorar, dos sentimientos: feliz de ver en lo que se ha convertido mi hijo, soy su fan número 1, es un ser fuera de serie”, escribió en las primeras líneas de su mensaje el 9 de junio.

“#Santopuroamor en qué momento la vida pasa tan rápido, a nada de irse a estudiar lejos de casa, solo me resta agradecer a Dios por permitirme ser madre y lograr los sueños de mi hijo. Te Amo Santino Borghetti”, sentenció.

El último viaje de Santino antes de mudarse a Londres.
El último viaje de Santino antes de mudarse a Londres.
Imagen Grettell Valdez / Instagram

Su hijo se va de casa

A principios de 2025, Grettell Valdez adelantó que Santino se iría a estudiar al extranjero a una “escuela artística”.

Incluso, un mes antes compartió fotografías de su estancia en Londres, donde su hijo iniciaría una carrera universitaria en agosto de este año. Semanas más tarde confesó ante la prensa mexicana que tenía “el corazón apachurrado”.

“Estoy muy orgullosa de él. Se va a estudiar a Londres, a un lugar increíble (…) No puedo negar que tengo el corazón apachurrado y que, seguramente, sufriré varias veces, pero al mismo tiempo estaré muy orgullosa de lo que estoy haciendo”, puntualizó a ‘De Primera Mano’ en febrero.


Relacionados:
Grettell ValdezHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD