Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado
La actriz de Rebelde y Lo Que La Vida Me Robó disfruta de sus últimos momentos con Santino. Grettell Valdez deberá decirle adiós a su hijo por una importante razón.
Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo, quien al finalizar el verano comenzará una nueva vida lejos de ella. Santino está por mudarse a Londres para estudiar actuación como ella y su famoso papá, el actor de Rebelde, Patricio Borghetti.
Luego de una vacaciones por Francia y desde el jueves 21 de agosto, la actriz ha estado compartiendo fotografías de su viaje a Marruecos, donde ella y su hijo han disfrutado de especiales momentos.
En las fotografías, publicadas por la actriz en sus historias de Instagram, a ambos se les ha podido ver sonrientes y unidos en el lugar africano. Incluso, en una de las imágenes, el adolescente de 16 años posa junto a un camello frente a la cámara.
De acuerdo con la actriz, este viaje por Marruecos no solo representa unas vacaciones con Santino, sino también su último viaje juntos previo a la mudanza de su hijo a Londres.
En junio pasado, Grettell Valdez confesó tener el “corazón apachurrado”, ya que, aunque deseaba que su hijo cumpliera su sueño de estudiar en el extranjero, una parte de ella ya lo estaba extrañando muchísimo.
“Les cuento que hoy tengo el corazón apachurrado, no dejo de llorar, dos sentimientos: feliz de ver en lo que se ha convertido mi hijo, soy su fan número 1, es un ser fuera de serie”, escribió en las primeras líneas de su mensaje el 9 de junio.
“#Santopuroamor en qué momento la vida pasa tan rápido, a nada de irse a estudiar lejos de casa, solo me resta agradecer a Dios por permitirme ser madre y lograr los sueños de mi hijo. Te Amo Santino Borghetti”, sentenció.
Su hijo se va de casa
A principios de 2025, Grettell Valdez adelantó que Santino se iría a estudiar al extranjero a una “escuela artística”.
Incluso, un mes antes compartió fotografías de su estancia en Londres, donde su hijo iniciaría una carrera universitaria en agosto de este año. Semanas más tarde confesó ante la prensa mexicana que tenía “el corazón apachurrado”.
“Estoy muy orgullosa de él. Se va a estudiar a Londres, a un lugar increíble (…) No puedo negar que tengo el corazón apachurrado y que, seguramente, sufriré varias veces, pero al mismo tiempo estaré muy orgullosa de lo que estoy haciendo”, puntualizó a ‘De Primera Mano’ en febrero.